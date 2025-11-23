כיכר השבת
לאחר ההפגנות והאיומים על ילדיו | הנשיא הרצוג שוחח עם ח"כ ינון אזולאי

נשיא המדינה הרצוג שוחח עם ח"כ אזולאי בעקבות ההפגנות האלימות סמוך לביתו והאיומים על ילדיו: "קורא למשטרה לפעול בתקיפות נגד המבצעים ולוודא שיינקטו כל הצעדים הנדרשים" (חדשות)

הנשיא הרצוג (צילום: לע"מ)

על רקע ההפגנות האלימות סמוך לביתו בעיר אשדוד והאיומים כלפי ילדיו, התקשר לח"כ ינון אזולאי וחיזק את ידיו.

אזולאי, החבר בצוות המשא ומתן של ש"ס בדיונים על והסדרת מעמד תלמידי הישיבות, סובל בימים האחרונים מהפגנות אלימות סמוך לביתו ואף איומים כלפי ילדיו.

הנשיא הרצוג חייג לח"כ אזולאי ואמר לו: "תקיפה של אנשי ציבור, ודאי כלפי ילדיהם, היא מעשה שאין לו מקום. בתקופה שבה החברה בישראל מצויה בעומס רגשי וחברתי, אנו נדרשים לעמוד על עקרונות הדיון המכבד ולהתנגד לכל צורה של אלימות או איומים כלפי אישי ציבור, עיתונאים או אזרחים בעלי דעות שונות".

הנשיא הוסיף: "ההתנהגות הזו מאיימת על המרקם המשותף שלנו ועל יסודות שלטון החוק. אני שולח לך הערכה ותמיכה".

הרצוג ביקש להוסיך בסיום דבריו היא הוא "קורא למשטרה לפעול בתקיפות נגד המבצעים ולוודא שיינקטו כל הצעדים הנדרשים".

