על רקע ההפגנות האלימות סמוך לביתו בעיר אשדוד והאיומים כלפי ילדיו, נשיא המדינה יצחק הרצוג התקשר לח"כ ינון אזולאי וחיזק את ידיו.

אזולאי, החבר בצוות המשא ומתן של ש"ס בדיונים על חוק הגיוס והסדרת מעמד תלמידי הישיבות, סובל בימים האחרונים מהפגנות אלימות סמוך לביתו ואף איומים כלפי ילדיו.

הנשיא הרצוג חייג לח"כ אזולאי ואמר לו: "תקיפה של אנשי ציבור, ודאי כלפי ילדיהם, היא מעשה שאין לו מקום. בתקופה שבה החברה בישראל מצויה בעומס רגשי וחברתי, אנו נדרשים לעמוד על עקרונות הדיון המכבד ולהתנגד לכל צורה של אלימות או איומים כלפי אישי ציבור, עיתונאים או אזרחים בעלי דעות שונות".

הנשיא הוסיף: "ההתנהגות הזו מאיימת על המרקם המשותף שלנו ועל יסודות שלטון החוק. אני שולח לך הערכה ותמיכה".

הרצוג ביקש להוסיך בסיום דבריו היא הוא "קורא למשטרה לפעול בתקיפות נגד המבצעים ולוודא שיינקטו כל הצעדים הנדרשים".