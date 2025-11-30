כמעט ארבע שנים לפרוץ המלחמה באוקראינה, והעיר חרקוב עדיין לא יודעת מנוחה. במהלך ליל שבת, הופגז בית העלמין היהודי באמצעות טיל.

עבור הקהילה היהודית מדובר בכאב גדול. זו לא הפעם הראשונה שהקהילה היהודית ומוסדותיה חוטפים הפגזות. בפעמים הקודמות, היה זה בית הספר היהודי, בהמשך בניין הישיבה ומאוחר יותר בית הכנסת ואפילו בית של רב הקהילה. בנוסף לכך, נפגעו בתים רבים של יהודי העיר, והיו גם מספר הרוגים ונפגעים בנפש.

למרת המתקפות הקשות, בקהילה היהודית חותרים להמשך הפעילות של החיים היהודיים. "החיים מוכרחים להימשך", אמר רב העיר ושליח חב"ד הרב משה מוסקוביץ, "בימים אלו אנחנו נערכים לחנוכה, ובטוחים שהאור הגדול ירחיק ויגרש את החושך".

במהלך היום, יום ראשון, ביקר הרב מוסקוביץ בבית העלמין, לאמוד את הנזק. "כולנו המומים ממה שקרה", אמר הרב בכאב בסיום הסיור, "יחד עם ראש העיר נעשה כל מה שצריך כדי לשקם את הנזק ובעיקר להשיב את הכבוד לזכר בני העם היהודי הקבורים בבית העלמין".