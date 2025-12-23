מימין - נחמן לנגר בבניית המצבה בקבר מתתיהו ביער בן שמן | משמאל - לנגר מנשק את המצבה בקבר מתתיהו אותה בנה לפני 25 שנים ( צילום: נחמן לנגר, ישראל שפירא )

עשרות אלפי יהודים עולים מדי שנה לקבר מתתיהו המכבי ביער בן שמן שליד מודיעין, במיוחד בימי החנוכה. השבוע, בעיצומו של החג, פרסמו כלי התקשורת החרדיים כתבות שהטרידו רבים.

הציון הוקם, כ"מתיחה של בחורי ישיבה", וללא שהיה לו בסיס היסטורי. הכותרות דיברו על "קבר המוטורולה" - על שם מכשיר הטלפון שנפל פנימה בזמן בניית המצבה ונשאר טמון שם עד עצם היום הזה. ברחוב החרדי התפשט הרעש במהירות ברחבי הרשת. הועלו שאלות נוקבות: האם כל התפילות היו לשווא? האם אלפי יהודים הולכו שולל? רבים חשו תחושת בגידה. אלא שהסיפור כאן רק מתחיל ובהמשך קיבל אישור של היסטוריונים וארכיאולוגים. הניגון שכבש את הדרום: אלפים במעמד ההדלקה של הינוקא לאחר חסימות הדרכים חיים רוזנבוים | 10:12 איש הנדל"ן משה רגובי שאושפז במצב קשה - חגג חנוכה עם משפחתו איציק אוחנה | 10:58 הרב נחמן לנגר, שהקים את הציון בשנים 2001-2002 כשהיה בחור ישיבה צעיר, הסכים לראיון מצולם על מנת להציג את השתלשלות הדברים.

"נצנצה בו רוח הקודש" - בונה 'קבר מתתיהו' בראיון גלוי לב לישראל שפירא ( צילום: ערוץ היוטיוב של ישראל שפירא )

"כיוונתי לאזור הנכון"

"אנחנו היינו כמה חברים בישיבה", מספר הרב לנגר. "חקרנו את המקורות, והבנו שמתתיהו אמור להיות קבור באזור הזה. ירדנו לשטח, מצאנו מבנה חרב ריק לגמרי - סתם חורבה - קרוב לכביש עפר נוח לגישה והחלטנו להקים ציון".

לנגר מדגיש: "זה לא שלקחנו את זה עכשיו ושמנו אותו בגליל, באיזה נקיק של מערה. זה באמת האזור, זה המקום. יכול להיות שהוא יכול לזוז כמה מטרים לפה, מטרים לשם, אולי קצת יותר מעשרות מטרים. אבל ההרגשה שלנו הייתה שזה האזור והמקום הנכון להקים בו את הציון".

נחמן לנגר בבניית המצבה בקבר מתתיהו ביער בן שמן ( צילום: נחמן לנגר )

הארכיאולוגיה מאששת

והנה הפתעה: בפגישה שערכתי עם נחמן לנגר לאחר פרסום הכתבה, הצגתי בפניו את הממצאים ומסתבר כי ארבע שנים לאחר שלנגר הקים את הציון, הגיעו ארכיאולוגים לחקור את האתר.

בשנת 2006 ערך עמית ראם מרשות העתיקות חפירה ארכיאולוגית בחורבת הגרדי הסמוכה. הוא השתמש ברדאר חודר קרקע וגילה ממצאים מרשימים: "אתר גדול ומונומנטלי מתחת לפני הקרקע". מסקנתו, כפי שפורסמה בדוח רשות העתיקות: "העדויות הארכיאולוגיות שחשף במקום מחזקות את אפשרות הזיהוי של חורבת הגרדי עם אחוזת הקבר של המכבים".

ראם המליץ לערוך במקום חפירה ארכיאולוגית מסודרת ושיטתית - אך עד היום לא נערכה חפירה כזו.

ר' נחמן לנגר וישראל שפירא בזאת חנוכה בציון מתתיהו ביער בן שמן

נחמן לנגר בבניית המצבה בקבר מתתיהו ביער בן שמן ( צילום: נחמן לנגר )

פרופ' דורון בר ממכון שכטר, מומחה לגיאוגרפיה היסטורית שהשלים את לימודי הפוסט-דוקטורט שלו באוניברסיטת מרילנד, ציטט את ראם. במאמר שפרסם על קברות המכבים הוא כותב: "דומה כי ההצעה המעניינת ביותר היא לחפש את מקום הקברים בקבר השיח, שיח ע'רבאווי".

כך פרופ' בר מצרף את חורבת הגרדי ושייח ערבויי כשניהם יחד לאתר עם ההצעה הרלוונטית ביותר לקברות המכבים.

פרופ' בר מציין כי חוקרים כבר במאה ה-19 [עמנואל פורנר, ויקטור גרן ואחרים] - סברו שקברות המכבים נמצאים באזור זה. הארכיאולוגיה המודרנית, כך מסתבר, מאששת את ההשערות העתיקות.

קטע ממאמרו של פרופ' דורון בר התוהה האם צדקו מציבי מצבת מתיתיהו בשייח ערבווי, וטוען שההצעה המעניינת לחפש קברי המכבים בשייח ערבוי! ( צילום: באדיבות אתר מכון שכטר )

פרופ' בר כותב: "במקום זה ערך בשנת 2006 עמית ראם מרשות העתיקות מחקר מוגבל שכלל ניקוי של השרידים במקום. הוא אף השתמש ברדאר חודר קרקע ומצא כי במקום מסתתר ככל הנראה מתחת לפני הקרקע אתר גדול ומונומנטלי (דוח על החפירה שלו נמצא באתר האינטרנט של רשות העתיקות "חדשות ארכיאולוגיות".

בסיום מאמרו שואל פרופ' בר: "האם צודק לפיכך אותו איש אלמוני אשר ביוזמתו הפרטית הקים את מצבת קבר מתתיהו בתוך קבר השיח ומשך לשם מתפללים רבים? האם יכול להיות שזה הוא באמת מקום הקבר?".

תשובתו: "ימים יגידו".

נחמן לנגר בבניית המצבה בקבר מתתיהו ביער בן שמן ( צילום: נחמן לנגר )

"ציון, לא קבר"

הרב לנגר מסביר מדוע בחר לצאת מן האלמוניות דווקא עכשיו: "ימי החנוכה הגיעו הילדים שלי בגיל שאני הייתי אז כבחור והרגשתי שהגיע הזמן לספר את האמת מהצד שלי".

הוא ממשיך ומבהיר את עמדתו: "אני אומר את זה בצורה מאוד ברורה - אני לא ראיתי או יודע האם שם היה פתח של מערה, והאם כאן בדיוק מקום הקבורה. אבל זה הציון של הצדיק, זה האזור".

לנגר אף מציע הצעה מעשית: "אני חושב אולי לעשות שלט גדול - 'ציון מתתיהו המכבי'. אולי במקום המילה 'קבר' להפוך את זה למילה 'ציון'. אבל זה ציון קדוש, וצריך לכבד את המקום ולעלות אליו ולהתפלל".

ועוד גילוי מעניין חושף כותב השורות: "כמה מטרים מציון מתתיהו יש מערת קבורה מבית שני שלא נחפרה עדיין ולא נחקרה".

נחמן לנגר בבניית המצבה בקבר מתתיהו ביער בן שמן ( צילום: נחמן לנגר )

עם ישראל מצביע ברגליו

ד"ר יצחק עבאדי, שכתב יחד איתי את הספר "סודות המכבים": "אזור אל-מידיה הוא הזיהוי המבוסס ביותר למודיעין הקדומה, וחורבת הגרדי ושייח' ערבאווי הם האופציה לקברות המכבים. האתגר הוא לאתר מקום עם שבע פירמידות שממנו רואים את הים - ועדיין לא ברור אם התנאים מתקיימים בדיוק שם. המיקום המדויק יכול להיות בטווח של קילומטר לכאן או לכאן, אולי אפילו במערת רבי שמעון בבקעת הנזירים. אבל אין להגיד 'מצאנו בוודאות' - קברים מתקופות קדומות מבוססים על מסורות וסיפורי נוסעים בלבד". כעין דברים אלו אמר לי מורה הדרך אהרן גולדהבר שהעביר עשרות סיורים בשנים האחרונות באתרי יער בן שמן.

הארכיאולוג ד"ר יצחק עבאדי ( צילום: באדיבות המצולם )

הרב לנגר מסיים בחיוך: "קודם כל ברור שכיוונתי. אנחנו לא עשינו מחקר ברמה האקדמית - עשינו מחקר בסיסי של בחורי ישיבה. אבל אני שמח לשמוע שהארכיאולוגים הגיעו לאותה מסקנה, באופן עצמאי, שנים אחר כך".

יצוין כי הרב לנגר הוא גיסו של אהרון קליגר מעיתון "משפחה", שפרסם את הכתבה המקורית על "קבר המוטורולה".

ימים יגידו אם תיערך סוף סוף חפירה ארכיאולוגית מסודרת במקום. בינתיים, עשרות אלפי יהודים ממשיכים לעלות לציון, להתפלל ולבקש ישועות.

ר' נחמן לנגר מנשק את המצבה בקבר מתתיהו אותה בנה לפני 25 שנים ( צילום: ישראל שפירא )

ר' נחמן לנגר וישראל שפירא בזאת חנוכה בציון מתתיהו ביער בן שמן

• • •

מאהרן קליגר נמסר בתגובה: "את המתיחה והתעלול של המצאת הקבר שמעתי מפיו של ר' שמואל פרנקל ור' נחמן לנגר. פרנקל שתעד את התעלול בזמן אמת המציא לידי מקבץ תמונות שמוכיחות את הפייק דקה אחד דקה מהבקע שבקיר ועד בניית "המצבה".

"בשבוע האחרון שחזרו בפניי כאמור פרנקל ולנגר את התעלול לפרטי פרטים. לנגר גם סיפר על כך בתוכניתו של מנחם טוקר ברדיו קול חי ובתוכניתו של נתן משי בקול ברמה. אין מקום לספק: "הקבר" הוא מתיחה שיצאה משליטה. חבל שאתם ממשיכים לזרוע ספק וערפול על סמך השערות של חללים תת קרקעים שיתכן או לא, וקיימים במתחם.

"מצופה ממכם מן ההגינות להעלות את תיעוד מלאכת "בניית המצבה" שלב אחרי שלב ותנו לקוראים להכריע. תיעוד מזמן אמת, מול השערה שלא נחפרה של ארכאולוגים".