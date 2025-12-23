כיכר השבת
הסוף למשבר המים בגבעת זאב: מגירעון מתמשך להזרמת עשרות מיליוני שקלים

גירעון של מיליוני שקלים בשוטף, צנרת שלא הוחלפה ארבעה עשורים ופחת של רבע מכמות המים המוזרמת ליישוב: אחרי שנים של הזנחה, תאגיד "מי ההר" שיזם ראש המועצה מאפשר מימון רחב לשדרוג מלא של רשת המים הוותיקה, טיפול בפחת הגבוה והבטחת אספקה יציבה ושירות אמין לתושבי היישוב לאחר שנים של תקלות והפסקות מים

יו"ר המועצה - יוסי אסרף

מועצת גבעת זאב אישרה השבוע פה אחד את הקמת תאגיד המים והביוב החדש של היישוב, שיפעל תחת השם "מי ההר" ויתחיל לפעול כבר ב-1.1.2026. ההצבעה הדרמטית מסמנת נקודת מפנה משמעותית עבור תושבי גבעת זאב, הסובלים זה שנים מתשתיות מים רעועות ומאות תקלות מדי שנה.

המהלך להקמת התאגיד נולד מיוזמה של ראש המועצה יוסי אסרף, לאחר שגילה עם כניסתו לתפקיד את המציאות התקציבית והתפעולית הקשה: מערכת מים הפועלת בגירעון שנתי של ארבעה מיליון שקלים, מחירי רכישת מים שהגיעו למחירים יקרים ופחת קיצוני של כ-25% מכמות המים. מציאות זו לא אפשרה לבצע אפילו החלפה בסיסית של תשתיות וצנרת.

הבשורה הכלכלית העיקרית באישור התאגיד היא הזרמת משאבים בהיקף של עשרות מיליונים למערכת המים המקומית. המועצה מקבלת מסגרת תקציבית חדשה שמאפשרת הפעלה של תוכנית חומש רחבה לשיקום המערכת ושיפור אמיתי של השירות לתושבים.

הצורך המידי בשינוי התחדד לנוכח מצבה של הצנרת המקומית, שלא הוחלפה למעלה משלושה עשורים וגרמה לרצף כמעט בלתי פוסק של פיצוצים, ניתוקים והפסקות מים. מאות אירועים בשנה פגעו ישירות באיכות החיים של תושבי היישוב.

אישור התאגיד התאפשר לאחר שיתוף פעולה עם שר האנרגיה אלי כהן ורשות המים, מהלך שיזם אסרף יחד עם ראש עיריית מעלה אדומים גיא יפרח ויחד הובילו שיחות ישירות מול הגורמים המקצועיים. השר קיבל את המהלך בשל חומרת מצב התשתיות, ורשות המים אפשרה הקמה משותפת עם מעלה אדומים כדי לפתוח מסלול שיקומי מלא לכלל התשתיות.

"מי ההר" ירכז את כל המשאבים והתקציבים לטיפול יסודי במערכת ויתמקד בהחלפה מסיבית ומתוכננת של רשת הצנרת, במיגור הפחת ובהחזרת היציבות לאספקת המים.

ראש המועצה יוסי אסרף אמר: "זהו מהלך שמחזיר לגבעת זאב את היכולת לטפל בתשתיות בצורה מקצועית ואחראית. הקמת התאגיד מבטיחה שירות יציב ואמין לתושבים ותתקן את התשתיות הישנות לשנים קדימה. אני שמח על הצטרפותה של מעלה אדומים למהלך שקידמנו למען שיפור השירות לתושבים".

