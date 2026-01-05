אחרי שורת דחיות, מועצת גדולי התורה של מפלגת אגודת ישראל החסידית, צפויה להתכנס ביום רביעי הקרוב במעונו של האדמו"ר מויז'ניץ במושב אורה הסמוך לירושלים, כדי להכריע האם לתמוך בחוק הגיוס של ביסמוט הנידון בוועדת חוץ וביטחון בימים אלה.

האסיפה הייתה אמורה להתכנס כבר לפני חג החנוכה אך בשל אילוצים נדחתה לשבוע שעבר, ותוכננה להתקיים ביום ראשון שעבר, אך נדחתה בשל מצבו הבריאותי של האדמו"ר מגור.

עם זאת, ל'כיכר השבת' נודע כי גם הפעם כינוס המועצת ביום רביעי הקרוב מוטל בספק עקב חולשתו של אחד האדמו"רים החבר במועצת גדולי התורה.

במקביל, האדמו"ר מביאלה המריא אמש (ראשון) למסע הקודש הראשון שלו אל מעבר לים מאז עלותו על כס ההנהגה לפני כשנה וחצי, לאחר הסתלקותו לשמי רום של אביו הגדול, האדמו"ר בעל ה'מבשר טוב' מביאלה זי"ע.

במערכת הפוליטית עוקבים מקרוב אחר כינוס גדולי ישראל של 'אגודת ישראל' שכן להחלטה של המנהיגים הרוחניים תהיה השפעה דרמטית על המשך קידום חוק הגיוס והסדרת מעמד תלמידי הישיבות.

במידה ואכן תתקבל ההחלטה להצביע נגד חוק הגיוס, הרי שהקואליציה מסתבכת עם השגת רוב שכן ארבעת חברי הכנסת של 'אגודה' יצביעו נגד, כך גם לפחות ארבעה חברי כנסת אחרים מהקואליציה שהצהירו שיצביעו נגד החוק המוצע, כך שהקואליציה תעמוד עם רוב של שישים חברי כנסת בלבד.

כמו כן, החלטת ה'מועצת' החסידים עלולה להשפיע גם על ש"ס ו'דגל התורה' שספק אם ימשיכו לדחוף לחקיקת חוק שחלקים מההנהגה החרדית לא מסכימים לו ואף יורו להצביע נגדו. יצוין כי גם חברי הכנסת מהסיעות החרדיות הודיעו כי בניגוד להצבעות בעבר, כעת הם יצביעו נגד חוק הגיוס שכן המטרה של הפלת הממשלה חשובה להם יותר מכל נושא או שיתוף פעולה אחר.

הכינוס הנוכחי למעלה מחצי שנה לאחר הפעם האחרונה בה התכנסו חברי המועצת במושב אורה, בחודש סיון האחרון. אותו כינוס נחתם בהחלטה חד משמעית על פרישה מהממשלה.

במכתב החריף ששיגרו אז, הבהירו גדולי התורה את עמדתם: "אין ראוי יותר לשבת בממשלה הנותנת יד לרדיפת עולם התורה והפרה של סיכומים."

ההודעה דאז אף דרשה מנציגי אגודת ישראל: "על נציגי אגודת ישראל לפרוש מהקואליציה ולהתפטר מתפקידיהם בכנסת ובממשלה."

נראה כי גם הפעם, הנושא הבוער של הגיוס ו"רדיפת עולם התורה" עשוי לטלטל שוב את המערכת הפוליטית ולדחוף את נציגי יהדות התורה לקבל החלטות קיצוניות בנוגע להמשך ישיבתם בקואליציה. כל העיניים נשואות למושב אורה השבוע, בציפייה להכרעה שתשנה את פני המפה הפוליטית.