ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו מסר אמש (שני) שיחה למאות תלמידי ישיבה 'נתיבות אביעזר' - וולפסון - והתייחס לסערת חוק הגיוס והסדרת מעמד תלמידי הישיבות בצל מעצר לומדי תורה והקשיים בהעברת החוק בכנסת לצד המתקפות הקשות מצד פוליטיקאים רבים.

הדברים המלאים של ראש הישיבה

"אנחנו עוסקים בתורת השם, אנחנו שמחים בה כבנתינתה, התורה ממלאת את כל ישותו של מי שעוסק בה, היא נותנת לו סיפוק רוחני נשגב, ללא הפוגה וללא הרף, גם כי יזקין לא יסור ממנו, בני התורה הם בני המעלה הגבוהה ביותר בתבל, התורה מלבד עצם קדושתה, היא מחנכת את האדם למידות טובות ומתוקנות, לשכל ישר, ולבניית האישיות המזוקקת בצורה שאין דומה לה, זר לא יבין זאת.

"רודפים אותנו, מצרים את צעדנו, מערימים עלינו קשיים שונים ומשונים, אבל כולנו יודעים ומאמינים, את התורה לא נעזוב לעד, התורה היא הקנין הרוחני שלנו, ואף אחד בעולם לא יוכל לנתק אותנו מן התורה הקדושה, התורה עמדה איתנה נגד רוחות סוערות, ונגד גזרות רבות ורעות בכל התקופות ובכל המקומות.

"הקב"ה הבטיחנו שלא תמוש התורה מפינו ומפי זרענו. ותמיד תמיד הקב"ה שמר את לומדי התורה שהתורה לא תתנתק מהם.

"ישנם יהודים טועים שהלכו אחרי כל מיני עבודות זרות רעיוניות, בכל מיני תחומים, רבים האמינו ברשויות המדינה בכל מיני אמונות שקר, היו כאלו שחשבו ששופטי הערכאות כביכול האמת מנחה אותם, וכל מיני בדיות וסיפורי כזב על ישרותם ומהימנותם.

"כעת גם אחרוני המאמינים בהם, נוכחו שאין בינם לגדולי הרמאים ולא כלום, רק השקר הקנאה התאוה והכבוד, הוא לחם חוקם ומנת חלקם. פיהם דיבר שווא וימינם ימין שקר.

"אנחנו, לומדי התורה, לא מופתעים, כי תמיד כך היה, כל אמונות השווא והשקר נעלמים כענן כלה וכחלום יעוף. אבל דבר אחד מוטל עלינו לחזק ולהתחזק, אנחנו נחזק את האמת והשקר יתפוגג ויעלם.

"התורה היא אמת, משפטי השם אמת צדקו יחדיו, תורת אמת נתן לנו, עלינו להתחזק בתורת אמת, בלימודה ובעיונה, ולהתחזק בלימוד התורה לאמיתתה כפי שהודרכנו מרבותינו, נדבק בתורת רבותינו, שפת אמת תיכון לעד, וייסכר פי דוברי שקר.

"חזקו ונתחזקה בלימוד התורה, זה קיומנו זו אמונתנו. אין המלך נושע ברוב חיל, שקר הסוס לתשועה, וברוב חילו לא ימלט, כי בו ישמח לבנו כי בשם קדשו בטחנו".