אל האוהל הקדוש של הרבי מליובאוויטש, השוכן בבית העלמין "מונטיפיורי" שברובע קווינס בניו יורק, הגיע היום (שלישי) לפנות בוקר אורח בלתי רגיל שריגש את מאות המתפללים במקום: אחמד אל אחמד, מוסלמי מקומי מאוסטרליה, שהפך לסמל של גבורה עילאית ומסירות נפש למען העם היהודי.

הביקור נערך בתוך ימי ה'שלושים' לטבח הנורא שאירע בחג החנוכה האחרון בסידני. כזכור, במהלך מעמד הדלקת נר ראשון של חנוכה שאורגן על ידי בית חב"ד "בונדיי ביטש", פשטו מחבלים בני עוולה על המקום ורצחו 16 קדושים. בין הנרצחים היו שלוחיו המוסרים של הרבי: הרב פייבל אליעזר הלוי שלאנגר הי"ד, חתנו של השליח הרב יהורם אולמן, והרב יעקב הלוי לעויטין הי"ד.

בעיצומו של מסע הרצח, אחמד אל אחמד לא עמד מן הצד. בתושייה מדהימה הוא התנפל על אחד המחבלים, נאבק עמו בידיים חשופות והצליח לחטוף ממנו את נשקו. בפעולתו הנועזת מנע אחמד מהמרצחים להמשיך בקטל, ובדרך הטבע הציל את חייהם של עשרות יהודים ששהו במקום.

אל הציון הקדוש בקווינס הגיע אחמד כשהוא מלווה בשתי דמויות בולטות: חמי נכדו של הנרצח, השליח הרב יהורם אולמן, והרב שלום הלוי דוכמן, מנהל "כולל חב"ד" העולמי – שחלק מצאצאיו משמשים בעצמם כשלוחי הרבי במדינות אסלאם ברחבי תבל.