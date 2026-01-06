כיכר השבת
אחמד אל אחמד ב"אוהל": המוסלמי שהכריע את המחבל בסידני הגיע להשתטח אצל הרבי

רגעים מרטיטים בניו יורק: חסיד אומות העולם, אחמד אל אחמד, שהכריע את המחבל בפיגוע בסידני ובכך מנע אסון כבד עוד יותר, הגיע היום (שלישי) לתפילה באוהל הקדוש של הרבי מליובאוויטש בבית העלמין "מונטיפיורי" ברובע קווינס שבניו יורק • ליוו אותו השליח הרב יהורם אולמן שאיבד את חתנו בטבח, והרב שלום דוכמן | צפו (חרדים)

אחמד אל אחמד באוהל הרבי מחב"ד (צילום: נהוראי אדרי)

אל האוהל הקדוש של הרבי מליובאוויטש, השוכן בבית העלמין "מונטיפיורי" שברובע קווינס בניו יורק, הגיע היום (שלישי) לפנות בוקר אורח בלתי רגיל שריגש את מאות המתפללים במקום: אחמד אל אחמד, מוסלמי מקומי מאוסטרליה, שהפך לסמל של גבורה עילאית ומסירות נפש למען העם היהודי.

הביקור נערך בתוך ימי ה'שלושים' לטבח הנורא שאירע בחג החנוכה האחרון בסידני. כזכור, במהלך מעמד הדלקת נר ראשון של חנוכה שאורגן על ידי בית חב"ד "בונדיי ביטש", פשטו מחבלים בני עוולה על המקום ורצחו 16 קדושים. בין הנרצחים היו שלוחיו המוסרים של הרבי: הרב פייבל אליעזר הלוי שלאנגר הי"ד, חתנו של השליח הרב יהורם אולמן, והרב יעקב הלוי לעויטין הי"ד.

בעיצומו של מסע הרצח, אחמד אל אחמד לא עמד מן הצד. בתושייה מדהימה הוא התנפל על אחד המחבלים, נאבק עמו בידיים חשופות והצליח לחטוף ממנו את נשקו. בפעולתו הנועזת מנע אחמד מהמרצחים להמשיך בקטל, ובדרך הטבע הציל את חייהם של עשרות יהודים ששהו במקום.

אל הציון הקדוש בקווינס הגיע אחמד כשהוא מלווה בשתי דמויות בולטות: חמי נכדו של הנרצח, השליח הרב יהורם אולמן, והרב שלום הלוי דוכמן, מנהל "כולל חב"ד" העולמי – שחלק מצאצאיו משמשים בעצמם כשלוחי הרבי במדינות אסלאם ברחבי תבל.

אחמד אל אחמד באוהל הרבי מחב"ד (צילום: נהוראי אדרי)

הנוכחים בבית העלמין "מונטיפיורי" עמדו נפעמים מול המחזה: המוסלמי שהציל חסידים עומד נרגש ומזיל דמעה במקום המקודש ביותר לחסידות חב"ד, כשהוא מתפלל ומבקש רחמים יחד עם השלוחים שאיבדו את יקיריהם.

