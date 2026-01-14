כיכר השבת
התיעוד שמעורר סערה אדירה

פעילה במחאת קפלן חשפה - כך יצרנו פילוג וכאוס בציבור החרדי: "מכונת הרעל פעלה בבתי הכנסת"

פעילה ב'מחאת קפלן', איילת השחר סיידוף, יו"ר 'אמהות בחזית', שמובילה מאבק נגד 'חוק הגיוס', חשפה את פעילותם בתוך המגזר החרדי כדי לייצר פילוג וכאוס | "אחד מהדברים ששמנו על השולחן בשביל לנצח הייתה לפרק את החברה החרדית, תראו היום באיזה סכסוכים הם" | היא חשפה: "אנחנו הרבה פעמים מריצות קמפיינים של פשקווילים ברחוב החרדי" | התיעוד והסערה (חרדים)

38תגובות
ההקלטות של איילת השחר סיידוף (צילום: באדיבות ערוץ 14)

פעילה ב'מחאת קפלן', איילת השחר סיידוף המשמשת כיו"ר 'אמהות בחזית', שמובילה מאבק נגד '', חשפה את פעילותם בתוך המגזר החרדי כדי לייצר פילוג וכאוס.

בתיעוד דרמטי שחשף ישי פרידמן בערוץ 14, נראית איילת השחר סיידוף מספרת: "אחת מהדברים ששמנו על השולחן בשביל לנצח הייתה לפרק את החברה החרדית, תראו היום באיזה סכסוכים הם, זה לא קרה מעצמו.

"שנתיים של עבודה של מכונת רעל מאחורי הקלעים והרבה פעולות עם שיתופי פעולה, אבל מכונת הרעל פעלה שעות נוספות בבתי הכנסת של גור, בבתי הכנסת של ש"ס ושל חב"ד, ויצרה פילוג בין החסידויות פעם ראשונה במדינת ישראל. זה לא קרה מעצמו, עבדנו בזה.

"עבדנו בלפרק את היריב, בלשבור את מה שנקרא את המרנים, אחת מהמטרות הייתה לעשות כאוס ברחוב החרדי".

בתיעוד נוסף שחשף ישי פרידמן בערוץ 14, יו"ר 'אמהות בחזית' איילת השחר סיידוף, נראית אומרת: "יש דברים שאתם לא יודעים אבל אנחנו הרבה פעמים מריצות קמפיינים של פשקווילים ברחוב החרדי, שבכלל תולים אותם אחרים, לא אנחנו, שנראים כאילו הרחוב החרדי עושה אותם".

לדבריה, "בשנה האחרונה כמות הפשקווילים שנתלו בבתי הכנסת של גור בתוך בית הכנסת, הם פשקווילים שהם שלנו לחלוטין. היו הרבה הטרלות ברחוב החרדי, הרבה הטרלות, שנעשו מתחת לרדאר".

איילת השחר סיידוף סירבה להגיב לפרסום הדברים בערוץ 14.

יו"ר ש"ס ח"כ אריה דרעי יצא במתקפה חריפה בעקבות התיעוד: "ידענו על כך אבל זו עדות ברורה! כל הכסף הגדול מגיע מקפלן! אותו כסף שמממן את השלטים והמודעות כנגד 'חוק ההשתמטות' הוא אותו כסף שמממן את הפשקווילים ברחוב החרדי על 'סכנת הגיוס ומחריבי עולם התורה', כשהמטרה אחת - לפרק את הממשלה ואת גוש הימין.

"המטרה של אנשי קפלן ואנשי בנט מובנת, הם מנסים לחדור לתוכנו, אמנם לשוליים, באמצעות אנשים שיש להם פרצופים ושמות, והם עוד ייחשפו. הם מסתובבים בבתי גדולי ישראל, מקליטים אותם, עושים הפרד ומשול וחילול השם".

ח"כ יעקב אשר מ'דגל התורה' אמר בתגובה כי "התיעוד הזה מסיר את המסכה מעל הדאגה המזויפת של גברת סיידוף וארגוני מחאות קפלן. לא מדובר בשוויון בנטל, אלא בקמפיין מאורגן ומתוקצב היטב, שמטרתו אחת: לפלג ולשסות בין הציבור הדתי לציבור החרדי.

"כמי שיושב בדיוני ועדת חוץ וביטחון, אני רואה מקרוב כיצד אותם ארגונים, שבשגרה מכנים את הציבור הדתי 'משיחי' ו'מסוכן' מביאים לוועדה משפחות שכולות ומשפחות מילואימניקים מהציבור הדתי, לא כדי לכבד את כאבן, אלא כדי להשתמש בו ככלי לניגוח הציבור החרדי לקידום האג׳נדות שלהם, וכשזה מצליח, הם אפילו לא טורחים להסתיר את שביעות רצונם, צביעות במיטבה!".

0 תגובות

31
היא הממומנת. דרעי ואשר שילמו לה כסף שתקריא דף מסרים
בדיוק הפוך
חזק!
74
בדיוק הפוך
תגובה פסיכית
30
הפוליטיקאים מצווחים ככרוכיה כדרכם, אבל מה עושים על מנת לחסן את הציבור ממניפולציה זו?
האב רחמונעס
29
בוקר טוב אליהו ושאר שוטי הכפר. בשנים האחרונות הרצון היחיד של השמאל בארץ הוא לראות את כל עם ישראל רבים. ברור שאם נתאחד זהו הפתח הגדול ביותר לצאת מהחושך שאנו נמצאים בו. הבה נכיר בכך!!! כל חיוך ומילה טובה והבנה הדדית למרות השוני בינינו יביא את התוצאה המיוחלת, אט אט…
בר
בקרוב ממש אמן
אמת ויציב
28
איזה מרשעת!
מה יהיה
למה מרשעת? לשיטתה, היא עבדה לא רע. אבל הציבור שמזיז את דעתו וקורא בשקיקה כל פשקוויל, כדאי שיתבגר קצת
יצחק
שיטתה היא בדיוק הבעיה פה, שיטה של רשעים
מיה
השם יתברך מוציא את מה שהרשעים ניסו להחביא וזה טוב כדי שנדע את האמת ונעשה בחירות טובות.
לולית
27
סללה לעצמה שביל לגיהנום. מדהים
אנה
26
שתחלום לה שפעם ראשונה שהחרדים מפולגים וזה בגללה. תלמדו קצת היסטוריה
חרדית שמכבדת גם חילוניים שפויים
25
כחסיד גור לא ראיתי פשקוויל אחד
דני
24
שמתם לב לכותרת הבוקר... ח"כ ינון אזולאי.... אכן , עצוב
אני
23
שֶׁשׁ הֵנָּה שָׂנֵא יְהֹוָה, וְשֶׁבַע תועבות תּוֹעֲבַת נַפְשׁוֹ. עֵינַיִם רָמוֹת לְשׁוֹן שָׁקֶר, וְיָדַיִם שֹׁפְכוֹת דָּם נָקִי. לֵב חֹרֵשׁ מַחְשְׁבוֹת אָוֶן, רַגְלַיִם מְמַהֲרוֹת לָרוּץ לָרָעָה. יָפִיחַ כְּזָבִים עֵד שָׁקֶר, וּמְשַׁלֵּחַ מְדָנִים בֵּין אַחִים
לא יאומן
22
ואני חשבתי שאת הפלג מממן סאטמר, כשמתברר שאת הפלג מממן קפלן..............
יהודי
21
פשוט הרב רב שהשם ירחם על עם ישראל
אנונימי
20
לצערנו הפילוג בציבור החרדי הוא אמיתי. על הציבור החרדי להתאחד למאבק חסר פשרות בגיוס לצבא כור ההיתוך החילוני, ובחוק השמד של שס ודגל, לא לפשרות לא ליעדים, ולא לסנקציות על הציבור החרדי.
אברך בן תורה מבני ברק
19
קישקושים חסרי שחר. מדומיינת
משוגעת
18
חב"ד נשארו מאוחדים ואנשי "מדינת כל יהודיה" - אני בקשר עם חב"ד ואין קשר לפילוג (אולי פילוג שקדם לזה) ובודאי שלא בפילוג משאר החברה ועוד החרדית...
אל"מ ח'
17
נראה לא אמין בעליל. מקריאה דף מסרים עם מונחים מכוונים
לא אמין
16
היא משקרת
שפת גוף
15
צביעות במלוא כוחה, באה לקלל ויצאה מברך, כמה מוסר כליות יצא לנו מכך, וגם אם לא במאה אחוז, כוחנו היה עודנו ויהיה באחדותנו.
משה
14
הזוי השם יצלינו מה הם מרוצים מאיתנו רבונו של עולם אהוביו של הקבה בבת עניו תשחררו אותנו ממחלוקות .. לא רוצים את זה
לוי
13
צריך לבדוק את הקשר שלה ליועמשי"ת
יאיר
12
מאימתי מאמינים ל״מטורללים״ מהשמאל? משעה שהחרדים נכנסין לקבל עול מלכות שמיים בהפגנתם נגד המחריבים, עד סוף הוועדה השניה. דברי רבי מחאי. רבי מפגנא אומר, מעולם לא היו מאמינים לדברי השמאלנים עד שיצאו מדעתם מרוב תאווה
מר תגובא
11
יש בורא לעולם שרואה ויודע הכל האתון פתחה את פיה וסיפרה על מעלליהם , רעות ומרשעיות ההפך מנשים צדקניות בעם ישראל סופן כמו של אישתו של קורח, איזבל ...
לולית
10
אני מאמין שגור הפילו את הממשלה כדי לקבל בשקט מהשמאל את מבוקשם בדיל נסתר כך אני חושב וזה מה שמסביר את פירוקי הממשלה וסבבי הבחירות החוזרים ונשנים
שמעון
9
זו ממש לא עבודה עיתונאית אלא ציטוט מקושקש בלי קשר למציאות, כולנו יודעים שהחסידים מאז ומתמיד התנגדו לחוק, כבר מלפני 4 שנים, זה לא התחדש עכשיו, גם הספרדים תמיד הקצינו בגיוס, ואת הפשקווילים הוציאו הפלג, או שהפלג וקפלן משתפים פעולה, זה יכול להיות מעניין...
יוסי
8
איפה אתה כבוד הנשיא שהיום טרחת לחזק את בית המשפט ואמרת שבלעדיה אין מדינה אז איך בית המשפט נותן לאנשים כאלה להסית ולהדיח אצלכם 1+1=2 רק שזה לטובתכם. וזהו שזה לא בית משפט ולא בית הנשיא זה דיקטטורה עכשיו אתה מבין למה הממשלה לא רוצה לציית לכם
ניסים
7
שקרנית בבתי כנסת של גור לא תולים שום דבר ללא אישור אס הם לא יכלו לתלות שם כלום צריך לדעת לשקר
משה
6
אז עכשיו שאנחנו יודעים את הידיעה הזאתי, אז כבר לא יהיה מחלוקת יותר וכולם יהיו מאוחדים
מנשה אוסנברג
תודה על הבדיחה, מנשה. הזכרת לי בדיחה אחרת ששמעתי פעם. היא אומרת שתלמידי חכמים מרבין שלום בעולם.
מר בחור
5
הודאת בע"ד כמאה עדים. מי מפעיל מכונת רעל שלא מפסיקה לעבוד? אם לא שמתם תקראו בבקשה עוד פעם את הכתבה. והיא עוד מראה בזה.
גלי (לא האמא של הגנב)
4
רצון אחד לכם ולחמאס ולכל שונאי ישאל לפלג את העם, עוכרת ישראל- את האויב
איתי
3
תעמולה של דרעי. הוא מרגיש שהציבור סולד ממנו אז הוא משווק שהשמאל רודף אותו. אבל הציבור לא טיפש ויודע טוב מאוד מי בעט בו.
יוגב
2
אלו ערב רב
גלות ערב רב החלה
1
מי מפעיל אותה? איראן וכל שונאינו שרוצים לראות את עמי בפילוג ויודע תנ"ך יותר ממנה את שאמר יעקב אבינו לבניו אם תהיו מאוחדים וכו..
אמת

