פעילה ב'מחאת קפלן', איילת השחר סיידוף המשמשת כיו"ר 'אמהות בחזית', שמובילה מאבק נגד 'חוק הגיוס', חשפה את פעילותם בתוך המגזר החרדי כדי לייצר פילוג וכאוס.

בתיעוד דרמטי שחשף ישי פרידמן בערוץ 14, נראית איילת השחר סיידוף מספרת: "אחת מהדברים ששמנו על השולחן בשביל לנצח הייתה לפרק את החברה החרדית, תראו היום באיזה סכסוכים הם, זה לא קרה מעצמו.

"שנתיים של עבודה של מכונת רעל מאחורי הקלעים והרבה פעולות עם שיתופי פעולה, אבל מכונת הרעל פעלה שעות נוספות בבתי הכנסת של גור, בבתי הכנסת של ש"ס ושל חב"ד, ויצרה פילוג בין החסידויות פעם ראשונה במדינת ישראל. זה לא קרה מעצמו, עבדנו בזה.

"עבדנו בלפרק את היריב, בלשבור את מה שנקרא את המרנים, אחת מהמטרות הייתה לעשות כאוס ברחוב החרדי".

בתיעוד נוסף שחשף ישי פרידמן בערוץ 14, יו"ר 'אמהות בחזית' איילת השחר סיידוף, נראית אומרת: "יש דברים שאתם לא יודעים אבל אנחנו הרבה פעמים מריצות קמפיינים של פשקווילים ברחוב החרדי, שבכלל תולים אותם אחרים, לא אנחנו, שנראים כאילו הרחוב החרדי עושה אותם".

לדבריה, "בשנה האחרונה כמות הפשקווילים שנתלו בבתי הכנסת של גור בתוך בית הכנסת, הם פשקווילים שהם שלנו לחלוטין. היו הרבה הטרלות ברחוב החרדי, הרבה הטרלות, שנעשו מתחת לרדאר".

איילת השחר סיידוף סירבה להגיב לפרסום הדברים בערוץ 14.

יו"ר ש"ס ח"כ אריה דרעי יצא במתקפה חריפה בעקבות התיעוד: "ידענו על כך אבל זו עדות ברורה! כל הכסף הגדול מגיע מקפלן! אותו כסף שמממן את השלטים והמודעות כנגד 'חוק ההשתמטות' הוא אותו כסף שמממן את הפשקווילים ברחוב החרדי על 'סכנת הגיוס ומחריבי עולם התורה', כשהמטרה אחת - לפרק את הממשלה ואת גוש הימין.

"המטרה של אנשי קפלן ואנשי בנט מובנת, הם מנסים לחדור לתוכנו, אמנם לשוליים, באמצעות אנשים שיש להם פרצופים ושמות, והם עוד ייחשפו. הם מסתובבים בבתי גדולי ישראל, מקליטים אותם, עושים הפרד ומשול וחילול השם".

ח"כ יעקב אשר מ'דגל התורה' אמר בתגובה כי "התיעוד הזה מסיר את המסכה מעל הדאגה המזויפת של גברת סיידוף וארגוני מחאות קפלן. לא מדובר בשוויון בנטל, אלא בקמפיין מאורגן ומתוקצב היטב, שמטרתו אחת: לפלג ולשסות בין הציבור הדתי לציבור החרדי.

"כמי שיושב בדיוני ועדת חוץ וביטחון, אני רואה מקרוב כיצד אותם ארגונים, שבשגרה מכנים את הציבור הדתי 'משיחי' ו'מסוכן' מביאים לוועדה משפחות שכולות ומשפחות מילואימניקים מהציבור הדתי, לא כדי לכבד את כאבן, אלא כדי להשתמש בו ככלי לניגוח הציבור החרדי לקידום האג׳נדות שלהם, וכשזה מצליח, הם אפילו לא טורחים להסתיר את שביעות רצונם, צביעות במיטבה!".