החקיקה ממשיכה להסתבך: הייעוץ המשפטי לוועדת חוץ וביטחון ממשיך לפרסם את חוות דעתו על נוסח חוק הגיוס החדש, מה שמקשה על חקיקת החוק בדרך שהחקיקה תעמוד במבחן בג"צ.

הלילה (בין רביעי לחמישי) פרסמה הלשכה המשפטית של הוועדה התנגדות לסעיף מרכזי נוסף בנוסח החוק, סעיף הקובע יכולת ל'וועדה המייעצת' - המורכבת מגורמים שונים כולל נציגי המגזר החרדי - לקבוע את יעדי הגיוס בשנת גיוס מסוימת בשל אי התאמת מסלולים למול קביעת יעדים בחקיקה ראשית.

לדברי הייעוץ המשפטי: "אחד מסעיפי הליבה של ההסדר המוצע הוא חובת העמידה ברף השנתי המינימלי לגיוס. בשונה מהסדרים קודמים, וכדי לחזק את האפקטיביות של החוק, נקבעו היעדים לשנים הראשונות בחקיקה ראשית ולא בהחלטת ממשלה. אי עמידה ברף המינימלי השנתי לגיוס אמורה להביא, על פי המוצע, להפחתה בתקציב הישיבות ולשלילת הטבות אישיות".

"על פי המוצע", נכתב בחוות הדעת: "הוועדה המייעצת תהא רשאית לקבוע, באישור ועדת החוץ והביטחון, כי אי-הקמת מסלולי שירות מותאמים מצדיקה את הפחתת הרף המינימלי לגיוס. קביעה שכזו, מבטלת את קביעת המחוקק בהסדר ראשוני - כלומר, את קביעת המחוקק לעניין הרף המינימלי השנתי שנקבע בכל שנה.

"יתרה מזו, קביעה שכזו גם תבטל, באותה שנת לגיוס את המשמעויות היישומיות של אי העמידה ביעד הגיוס על פי קביעת המחוקק. כלומר, היא תבטל את מנגנוני הפחתת התמיכה בישיבות ואת מנגנוני שלילת ההטבות האישיות לאותה שנה".

"לעמדתנו", מסכמים בייעוץ המשפטי לכנסת: "מתן סמכות לוועדה המייעצת לשנות את יעדי הגיוס שנקבעו בחקיקה ראשית או מתן אפשרות לקביעה בדיעבד כי אי עמידה בהם הייתה מוצדקת בשנת גיוס מסוימת, עלולה להפוך את ההסדר לחסר תוקף מעשי".

כזכור, בחודש האחרון, הייעוץ המשפטי לכנסת התנגד לסעיפים רבים ומרכזיים בנוסח חוק הגיוס החדש, כולל על סעיפי היעדים והסנקציות, לצד השאלה מי-הוא חרדי ולמי תהיה הזכות להעניק הפטור מגיוס.

גורמים חרדים בכירים ממשיכים להעריך כי: "הסיכוי להעביר את חוק הגיוס החדש קלוש, וגם אם יקרה הנס והוא יעבור - הוא לא יעמוד במבחן בג"צ, מספיק לקרוא את חוות הדעת של הייעוץ המשפטי לוועדה, שלא נדבר על חוות הדעת של הייעוץ המשפטי לממשלה, משחקים ב'נדמה לי'".