יוסי אליטוב מגיש: אור החיים אקטואלי: המהלך האלוקי שמאחורי שלושת הימים | צפו פינתו של עורך עיתון 'משפחה', יוסי אליטוב, ב'כיכר השבת': בקשת “דרך שלושת ימים” לא נועדה רק להטעות, אלא בעיקר לחשוף. הקב״ה הוביל מהלך מתוכנן: לאפשר השאלת רכוש, לטעת בפרעה תחושת שליטה ובגידה, לגרור אותו למרדף ולטביעה בים סוף, במידה כנגד מידה. ובעיקר – לגלות את עומק רשעו, שסירב אף לחופשה מינימלית אחרי מאתיים ועשר שנות עבדות, וללמד לדורות שאין פרט בהנהגת ה’ שאינו שקול, מכוון ומחנך (יהדות)

יא יוסי אליטוב כיכר השבת | 12:42