דרעי וגפני בטוחים: חוק הגיוס יעבור בקריאה שניה ושלישית בתוך פחות משבועיים; גולדקנופף יצביע נגד

ראשי 'דגל התורה' וש"ס מעריכים בשיחות סגורות כי חוק הגיוס החדש של ח"כ בועז ביסמוט יעבור בקריאה שניה ושלישית בתוך פחות משבועיים | ח"כ יצחק גולדקנופף יצביע נגד החוק | במידה והחוק אכן יעבור, הסיעות החרדיות צפויות לחזור לממשלה והבחירות צפויות להתקיים בעוד קצת פחות משנה | בכנסת לא בטוחים בהשגת הרוב, נתניהו מתחייב: יהיו 61 אצבעות (חדשות)

ראשי הסיעות החרדיות (צילום: אילוסטרציה | כיכר השבת)

יו"ר ש"ס, ח"כ , ויו"ר 'דגל התורה', ח"כ , מעריכים בשיחות סגורות כי נוסח שמקדם יו"ר ועדת חוץ וביטחון, ח"כ בועז ביסמוט, צפוי לעבור בקריאה שניה ושלישית בתוך פחות משבועיים ימים.

בשיחות שניהלו בסוף השבוע, השניים העריכו כי הדיונים בוועדת חוץ וביטחון צפויים להסתיים בשבוע הקרוב, לאחר מכן הייעוץ המשפטי של הכנסת יבקש ימים בודדים לצורך ניסוחים אחרונים ואז החוק יעבור להצבעות.

"שבועיים והאירוע הזה מאחורנו" התבטא אמש אחד מראשי הסיעות החרדיות: "לא יודע מה יהיה באירוע המשפטי, אבל בכל מה שקשור לחקיקה בכנסת - אנחנו בתוך שבועיים מסיימים את האירוע".

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, התחייב לבכירים החרדים כי ישיג את הרוב הנדרש לחקיקת החוק: "יהיו לנו 61 תומכים, החוק יעבור", אמר נתניהו לדרעי וגפני, למרות שבכנסת מסתפקים האם אכן יושג הרוב לחקיקת החוק.

במידה והחוק אכן יעבור, הרי שהחרדים צפויים להצביע בעד תקציב המדינה והבחירות צפויות להתקיים במועדן בעוד כשנה, אלא אם נתניהו יבחר להקדים את הבחירות במספר חודשים.

כאמור, בכנסת יש מי שסבורים שנתניהו לא יצליח להשיג את הרוב שכן בשל התנגדות ח"כ - בהוראת מועצת גדולי התורה - וככל הנראה גם חברי הכנסת מאיר פרוש ויצחק טסלר, לצד ארבעה ח"כים מהקואליציה שהתחייבו להצביע נגד - הרי שהקואליציה נמצאת על גבול ה-61 ומספיק ח"כ נוסף מהקואליציה שיצביע נגד והחוק ייפול.

בתוך כך, בייעוץ המשפטי לוועדת חוץ וביטחון ממשיכים להתנגד לסעיפים המרכזיים של חוק ביסמוט, מה שצפוי להקשות על החוק בעתירות שיגשו לבג"צ, וטרם ברור מה תהיה עמדת היועצת המשפטית לכנסת, עו"ד שגית אפיק.

"במידה ואפיק תתנגד לחוק, זו תהיה טעות אנושה לחוקק את החוק בכל מחיר, רב הנזק על התועלת", התבטא בכיר בש"ס העוסק בחקיקת חוק הגיוס בשיחה עם 'כיכר השבת'.

