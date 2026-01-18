היום אנחנו מציינים את יום ההילולא של "גדול המקובלים", האדם הגדול הרב יצחק כדורי זכר צדיק וקדוש לברכה. נמצא איתנו מי שזכה לשמש אותו מקרוב, ונושא איתו זיכרונות וגם תמונות נדירות מהרגעים האחרונים – הרב מרדכי חסידים. שלום לך.

הרב חסידים: צהריים טובים, תודה רבה.

"חכם בן ציון אמר לי: אל תתחכם, הוא קדוש עליון"

מנס: בוא נתחיל מההתחלה. איך בחור צעיר מוצא את עצמו בלב ליבו של הבית הכי מסתורי בירושלים?

הרב חסידים: באותה תקופה שימשתי את חכם בן ציון אבא שאול זצ"ל. בדיוק אז נפטרה אשתו של הרב כדורי, וחיפשו מישהו שיישן איתו בלילות וישמש אותו. יהודי יקר בשם דוד כהן, שהכיר אותי מהשימוש אצל חכם בן ציון, אמר לי: "זה הכי מתאים לך".

שאלתי את חכם בן ציון אם הוא מרשה לי, והוא ענה לי מיד: "בוודאי! חכם יצחק כדורי הוא קדוש עליון. יש כאלה שחושבים שהוא רק זקן שכותב קמיעות – אל תתחכם, הוא תלמיד חכם עצום". הוא רק ביקש ממני דבר אחד: "שלא יקחו לי אותך". וככה הגעתי. בלילה הראשון הבן שלו, הרב דוד זצ"ל, דיבר איתו בעיראקית, הרב הסתכל עליי במבט חודר, אמר "טוב, בסדר", ומאותו לילה ישנתי איתו באותו חדר במשך שנים.

מנס: איך נראה סדר היום לצד צדיק כזה?

הרב חסידים: הייתי איתו 24 שעות. מאכיל אותו, מלביש אותו בבוקר, מניח לו תפילין ומלווה אותו לבית הכנסת. אחרי התפילה הייתי רץ לחכם בן ציון, מסיים שם וחוזר לרב כדורי. הייתי רואה אנשים שבאים בבוקר לחכם בן ציון ובערב מגיעים לרב כדורי... זה היה לעבור מצדיק לצדיק.

סוד הקמיעות: "בלי השבעות מלאכים"

מנס: כילד, אני זוכר את הרב כדורי בעיקר מהקמיעות והקמפיינים הפוליטיים. מה היה הסוד שלו בתחום הזה?

הרב חסידים: הוא היה מספר אחד בקמיעות. הוא ידע את שמות המלאכים לכל דבר – מה לכתוב, אילו חותמות לשים. אבל היה לו כלל ברזל: הוא לא עשה השבעות. הוא היה אומר לי: "אוי ואבוי, השבעות זה מזיק!". הקמיעות שלו פעלו "בלי קונצים" כי הוא היה טהור. אדם מעל גיל מאה שכל כולו תורה וענווה. בלילות, כשהיה חושב שאני ישן, הייתי רואה אותו לומד גמרא עם מפרשים בבקיאות אדירה.

הבמבה, הקוקה-קולה והסיגריות של המלאכים

מנס: יש סיפורים משעשעים על התזונה של הרב. מה הוא באמת אכל?

הרב חסידים: (מחייך) היה לו ארון מול המיטה מלא בחבילות במבה גדולות. כל פעם הייתי מביא לו קצת, והוא היה אומר לי: "תאכל, זה טעים, זה בריא". גם קוקה-קולה הוא אהב. הייתי שם לו כוס עם הרבה קרח, הוא היה שותה, מחזיר את הקרח לכוס ושותה שוב. כשהייתי אומר לו "כבוד הרב, אומרים שזה לא בריא", הוא היה מבטל את זה ביד ואומר: "בריא, בריא".

מנס: ומה עם הסיגריות? זה היה חלק מהדמות שלו.

הרב חסידים: הוא לא היה בלי סיגריה. היה לו פומית מיוחדת מעץ, הוא היה מכניס את הסיגריה, מעשן והחדר היה מתמלא עשן. הוא היה אומר שהעשן הזה זה "אוכל למלאכים". גם טבק הוא היה אוהב. בתפילה הייתי שם לו את הטבק על השולחן, וממנו למדתי להריח טבק בעצמי.

המבצע החשאי: הפגישה עם הרב עובדיה

מנס: אני רוצה לקחת אותך לתקופה סוערת – הבחירות, כשהיה מתח בין הבית של הרב כדורי לבית של הרב עובדיה יוסף. אתה היית הגשר ביניהם.

הרב חסידים: נכון. באותה תקופה הייתי מקורב מאוד גם לרב עובדיה, הייתי עושה איתו הליכות בוקר בשכונת הר נוף. נוצר מצב שהדלתות בבית הרב כדורי היו סגורות, ואריה דרעי לא ידע איך להכניס את הרב עובדיה פנימה.

הרב עובדיה אמר לי: "חסידים, תטפל בזה שהכל יסתדר". הרב כדורי קרא לי ואמר: "עושים בעיות, אני רוצה לראות את הרב עובדיה". אמרתי לו: "כבודו, מתי שאתה רוצה – אני מסדר".

מנס: איך עשית את זה בפועל?

הרב חסידים: תיאמתי עם אריה דרעי. הם חיכו לי ברכב למטה, ואני הייתי בבית של הרב עם מכשיר קשר (ווקי-טוקי), זה היה לפני 25 שנה. בדקתי שהשטח נקי, פתחתי את החנייה ואמרתי לאריה: "תעלו עכשיו". הרב עובדיה נכנס, והרב כדורי כל כך התרגש לראות אותו. הם ישבו בחדר לבד, ואז אריה הכניס את התקשורת וסגרנו את הסיפור.

מנס: אנשים לא תמיד יודעים, אבל הרב עובדיה העריך מאוד את הצד הקבלי של הרב כדורי.

הרב חסידים: הרב עובדיה היה בקיא עצום בקבלה! ראיתי אותו פותח "עץ חיים" ו"שער הכוונות". הוא אמר שאי אפשר לפסוק הלכה בלי לדעת את תורת הנסתר. הקשר ביניהם היה עמוק, עוד מימי פורת יוסף.

הרגעים האחרונים: "בלי גויות בחדר"

מנס: לסיום, תן לנו הצצה לימים האחרונים בבית החולים "ביקור חולים".

הרב חסידים: הייתי שם כל לילה. הייתי גורס לו זוהר לבקשתו. אני זוכר רגע אחד שהוא אמר לי בנחרצות: "אני לא רוצה גויה פה". לא ידענו שיש אחות גויה שמחליפה סדינים. ביררתי, ואכן הייתה כזו. דאגנו שרק יהודיות ייכנסו לחדר שלו. הוא נפטר במוצאי שבת "מברכים", ואני זוכר את הלוויה הענקית. חכם עובדיה אמר שזה אדם של "אחד בדור".

מנס: הרב מרדכי חסידים, תודה רבה לך על הזיכרונות האלו.

הרב חסידים: תודה לכם. שזכות הרב כדורי תגן על כל עם ישראל. אמן.