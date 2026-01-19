אברך חרדי תושב קריית ספר הותקף והוכה על ידי כוחות הביטחון לאחר שנחשד בטעות כשותף לפעולות ריגול. כך נחשף היום (שני) ב-Ynet.

התקרית התרחשה בשעת לילה של מוצאי שבת, בין ראשון לשני, במהלך פעילות של כוחות ביטחון מיוחדים, רעולי פנים, בערים חרדיות. במהלך הפעילות נעצרו מספר חשודים חרדים בפעילות ריגול.

אלא שכאמור בקרית ספר אירעה תקרית חריגה. לפי הדיווח, של שילה פריד, הכוחות עצרו את האברך בטעות, תוך הפעלת כוח רב. הכוחות אזקו אותו והיכו אותו והאברך נפצע בפניו ובבטנו.

עוד התברר כי במשך כרבע שעה ערכו חיפוש בביתו. כשהתברר כי לא מדובר בחשוד שחיפשו אלא במעצר בטעות - עזבו את המקום.

האברך בינתיים פונה באמבולנס. עד ראייה תיאר את האירוע ב--Ynet: "פוצצו אותו במכות, הוא היה נראה חבול ופצוע. הוא הראה לי את המכות - כל הבטן שלו מכות, גם באף ובפרצוף".

המשטרה טוענת כי האברך תקף את השוטרים והתנגד לכניסתם. לדברי המשטרה: "בפעילות מעצרים שהתקיימה על ידי שוטרי מחוז ש״י, הגיעו הכוחות לדירה על פי צו, בכדי לעצור חשוד בפרשה שעליה הוטל צו איסור פרסום. עם הגעת הכוחות, התנגד יושב המקום לכניסתם תוך שתקף את השוטרים. אלו, ביצעו שימוש בכוח על מנת לעצרו וכתוצאה מכך פונה החשוד לקבלת טיפול רפואי".

על פרטי הפרשה ישנו צו איסור פרסום. כזכור וכפי שדווח בכיכר המעצרים בוצעו במספר ערים חרדיות ולא רק בקרית ספר אלא גם בעיר אלעד. באלעד נעצר צעיר חרדי לחקירה.

עשרות מפגינים הוזעקו למקום וסברו כי מדובר באנשי המשטרה הצבאית אך מהר מאוד התברר כי מדובר בגורמי ביטחון ובחשוד בעבירות ביטחון ולא בתלמיד ישיבה עריק. יצוין כי טרם ברור מה החשדות נגד הצעיר החרדי.