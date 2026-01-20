חני כץ, אמא של הפעוט אהרן (ארי) ז"ל, בן החצי שנה, שנפטר אמש (שני) באסון המעון בירושלים, כתבה לו הספד מצמרר בזמן שהיא ממתינה לשחרור הגופה לקבורה.

ההספד המצמרר של חני

"איך ריבונו של עולם סופדים לתינוק? כמה אהב דגדוגים ונשיקות? כמה הוא חייך ומתי רצה לבכות? איך היה שובב ואיזה מוצץ הוא הכי אוהב? כמה הוא שקל, ובאיזה גיל זחל?

"ומה ריבונו של עולם עושות הנשמות המתוקות בגן העדן של התינוקות? האם מציירים מלאכים? אמהות צוחקות?

"יושבים במעגל הצדיקים לבבות שלמים קטנים פועמים ומספרים סיפורים על אחרית הימים?

"והאם ריבונו של עולם הרקיע שם למעלה לא מדי גדול עבור תינוקי קטן שיודע רק לזחול".