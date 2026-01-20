כיכר השבת
לקרוא ולבכות

"ריבונו של עולם, איך סופדים לתינוק?" | ההספד המצמרר של האמא שאיבדה את בנה הפעוט

חני כץ, אמא של ארי ז"ל שנפטר באסון המעון בירושלים, כתבה לו הספד מצמרר בזמן שהיא ממתינה לשחרור הגופה לקבורה |"ומה ריבונו של עולם עושות הנשמות המתוקות בגן העדן של התינוקות? מציירים מלאכים? אמהות צוחקות?"| ההספד המלא (דיין האמת)

החדר שבו שהו הפעוטות (צילום: תיעוד מבצעי כבאות והצלה)

חני כץ, אמא של הפעוט אהרן (ארי) ז"ל, בן החצי שנה, שנפטר אמש (שני) באסון המעון בירושלים, כתבה לו הספד מצמרר בזמן שהיא ממתינה לשחרור הגופה לקבורה.

ההספד המצמרר של חני

"איך ריבונו של עולם סופדים לתינוק? כמה אהב דגדוגים ונשיקות? כמה הוא חייך ומתי רצה לבכות? איך היה שובב ואיזה מוצץ הוא הכי אוהב? כמה הוא שקל, ובאיזה גיל זחל?

"ומה ריבונו של עולם עושות הנשמות המתוקות בגן העדן של התינוקות? האם מציירים מלאכים? אמהות צוחקות?

"יושבים במעגל הצדיקים לבבות שלמים קטנים פועמים ומספרים סיפורים על אחרית הימים?

"והאם ריבונו של עולם הרקיע שם למעלה לא מדי גדול עבור תינוקי קטן שיודע רק לזחול".

ההספד בכתב ידה של האם

חני היא דמות מוכרת בקרב משפחות השכולות, שכן מיד לאחר מתקפת הפתע הרצחנית של חמאס בבוקר שמחת תורה, חני ואחותה הקימו את מיזם 'תכשיק' במסגרתו יוצרו ונמסרו למשפחות שכולות שרשראות זיכרון עם תמונות ושמות הנופלים והנרצחים.

