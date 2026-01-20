כיכר השבת
לאחר הנאום הסוער

המאבק על חוק הגיוס | בנו של ח"כ ינון אזולאי הותקף, שני חשודים נעצרו

בנו של ח"כ ינון אזולאי הותקף באלימות בידי קיצוניים, פחות משבוע לאחר שאביו תקף בחריפות את פורעי 'הפלג הירושלמי' | המשטרה תבקש להאריך את מעצרם (חרדים)

ח"כ ינון אזולאי (צילום: פלאש 90)

בנו של ח"כ ינון אזולאי (), החבר בצוות המו"מ החרדי לנוסח , הותקף הלילה (בין שני לשלישי) באלימות על ידי קיצוניים המתנגדים לחוק הגיוס.

שוטרי תחנת אשדוד הוזעקו לזירת האירוע ופתחו בחקירה, שבמסגרתה נאספו ממצאים וראיות.

שני חשודים, קטינים, אשר על פי החשד היו מעורבים באירוע האלימות, נעצרו בסמוך למקום והובאו לחקירה.

בהתאם לממצאי החקירה וצרכיה, בכוונת המשטרה לבקש הבוקר את הארכת מעצרם.

מהמשטרה נמסר: "משטרת ישראל רואה בחומרה כל גילוי של אלימות, ובפרט אירועים המכוונים כלפי נבחרי ציבור או בני משפחתם, ותפעל בנחישות ובאפס סובלנות למיצוי הדין עם המעורבים".

כזכור, בנאום חריף במליאת הכנסת בשבוע שעבר, תקף ח"כ אזולאי את פורעי '' ואמר: "לא יכול להיות שיתפרעו כלפי אף אחד, בוודאי לא כלפי חיילים, בוודאי לא כלפי חיילי חשמונאים, שבחרו להיות שם ואני בטוח שחלקם הגדול עשו 'שאלת רב' והלכו לשם".

הנאום הסוער של ינון אזולאי נגד 'הפלג הירושלמי' (צילום: ערוץ הכנסת)

אזולאי קרא למשטרה למצות את הדין עם הפורעים: "אותם אלה הפורעים מ'הפלג' שייקחו אותם ויעמידו אותם לדין, אני קורא למשטרה למצות איתם את הדין, האירועים האלה מצולמים, לא יכול להיות שהם יעשו מה שהם רוצים".

"מותר להם להפגין", הבהיר אזולאי והחריף את הטון: "הם מפגינים תחת הבית שלהם, אסור להם להתפרע ולהתנהג באלימות. עם כל הכבוד לפלג, מי הם בכלל? הגיע הזמן שגם ימצו איתם את הדין. לא יכול להיות שהם יטילו אימה על הציבור. אני לא מפחד מהם".

2
אחלה אזולאי !! חכ למופת .
גאון גדול
לא אלימות ולא אזולאי וחשמונאים
לא דרכינו
1
הידים ידי עשיעו, דרכיה דרכי נועם
אפשטיין חרדק

