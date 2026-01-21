הגאון רבי בן ציון מוצפי, מגדולי הפוסקים הספרדים, התייחס אתמול (שלישי) לגזירות נגד לומדי התורה בצל המאבק על חוק הגיוס והסדרת מעמד תלמידי הישיבות ותקף: "מטרתם של השלטונות לשבור את רוחינו".

הגרב"צ נשאל על ידי אחד מתלמידיו: " אנחנו האברכים לומדים בכולל כל היום והנשים עובדות ומשתכרות מעט, ואת התינוקות להניח במעון מוכר עולה לנו הון, ובפרט שני תינוקות אי אפשר לשלם. ולרוב האברכים אין במה להתפרנס?".

הפוסק פתח את תשובתו וכתב: "זו מטרתם של השלטונות לשבור את רוחינו, לשכחינו מלימוד התורה הקדושה, ולחלן את החרדים. והם אינם מכירים ולא מאמינים בהשם יתברך ובתורתו, וההסתה הפרועה של ההמונים נגד בני הישיבות שנשארו ללא פת לחם".

"שפלנו עד עפר", הוסיף הרב מוצפי: "נזעק אל אבינו שבשמיים וישמע קולינו ויחוס וירחם עלינו. נצפה לימים טובים מאלה ישלח דברו ויושיעינו וימלטינו ממשפטיהם המעוקלים. ויפר עצתם ויקלקל מחשבותם".

הגרב"צ מוצפי חתם את תשובתו: "ומי שהצילנו מפרעה וחילו הוא יצילנו היום הזה".