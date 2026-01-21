כיכר השבת
"הוא משתולל"

"הנהג משוגע, אמאל'ה" | תיעוד מחריד רגעים לפני דריסת הבחור נפתלי צבי קרמר ז"ל

בעוד המשטרה טענה כי מדובר בתאונה מבלי קשר להפגנה, תיעוד חדש שצולם רגעים לפני דריסת הבחור נפתלי צבי קרמר ז"ל מלמד כי הנוסעים חששו מהנהג רגעים לפני הדריסה | צפו (חרדים)

18תגובות
התיעוד המזעזע (צילום: באדיבות יעקב הרשקוביץ, ישראל היום)

תיעוד חדש שצולם רגעים לפני דריסתו למוות של תלמיד הישיבה נפתלי צבי קרמר ז"ל, מעלה שאלות על אופן הנהיגה של נהג האוטובוס והרקע לתאונה הקטלנית.

התיעוד צולם מתוך האוטובוס, רגעים לפני הדריסה הקטלנית, ומעלה חשד כי הנהג נסע בנהיגה לא תקינה.

אחת הנוסעות נשמעת זועקת בסרטון, שניות לפני הדריסה: "הנה כל הבחורים הנה, מה הוא עושה? משוגע, אמאל'ה, זה בחורים די, אמא, משוגע". בשלב זה נשמעת זעקה מהאוטובוס כשהנוסעים הבחינו בדריסה הקטלנית שהובילה למותו של נפתלי צבי ז"ל.

בתיעוד נשמעות הנוסעות מפוחדות ואומרות: "הנה כל הבחורים, מה הוא עושה, הוא משוגע אמאל'ה, זה בחורים די, מה זה, מה הוא עשה, מטומטם", או אז נשמעה צעקה גדולה והבחור נפגע ונהרג.

​יו"ר יהדות התורה, ח"כ יצחק גולדקנופף, הגיב לתיעוד: "שוחחתי הבוקר עם השר לביטחון לאומי איתמר בן-גביר, בעקבות התיעוד המזעזע מאירוע הדריסה אמש בו נהרג הבחור נפתלי צבי קרמר ז"ל.

​"התיעוד החדש, בו נראה נהג האוטובוס כשהוא מאיץ לעבר קבוצת המפגינים, והנוסעים המציינים כי הוא משתולל, לא מותירים מקום לספק כי הפעולה נעשתה בזדון. השר בן גביר הבהיר לי במהלך שיחתנו כי הוא רואה את העניין בחומרה רבה ושמשטרת ישראל תעשה את מלאכתה נאמנה ותחקור את האירוע עד תום. השר בן גביר הדגיש בשיחה כי ״דמם של אחינו החרדים לא יהא הפקר״.

"נעמוד בתוקף על כך שימוצה הדין עם הנהג הדורס", הוסיף גולדקנופף.

כזכור, אבל כבד ירד אמש על עולם התורה בכלל ועל קהילת סאטמר בפרט, עם היוודע דבר זהותו של ההרוג בתאונת הדרכים הקטלנית שאירעה בכביש 3533, סמוך לכניסה למושב קוממיות שבדרום. הקורבן הוא הבחור הצעיר נפתלי צבי קרמר ז"ל, תושב ירושלים בן 18 בלבד.

נפתלי צבי נמנה על בחירי התלמידים בישיבה הגדולה של חסידות סאטמר במושב. הבשורה המרה הכתה בתדהמה את בני משפחתו, חבריו לספסל הלימודים ואת הקהילה כולה, המבכה את לכתו של עלם חמודות שחייו נגדעו באיבם.

התאונה המחרידה התרחשה כאשר המנוח עשה את דרכו חזרה להיכל הישיבה, לאחר שהשתתף במחאה כנגד ניתוחי מתים בהוראת גדולי ישראל. המשטרה עדיין חוקרת את נהג האוטובוס של חברת מטרופולין כדי לנסות ולהבין את נסיבות התאונה הטראגית.

דולב מרציאנו, מיכאל לברון ויונתן סמולר חובשים באיחוד הצלה מסרו אמש: "סיפרו לנו בזירה כי הנער נפגע מאוטובוס. לאחר פעולות החייאה ממושכות לצערנו מותו נקבע במקום עקב אופי הפציעות הקשות מהן סבל".

מרציאנו סיפר: "קיבלתי דיווח ממוקד איחוד הצלה על תאונת דרכים קשה בכניסה לקוממיות. הגעתי למקום יחד עם חובשים נוספים והתחלנו החייאה על בן 17 שנפגע מאוטובוס. אחרי כמה דקות נקבע מוות".

חובש בכיר במד"א מאיר אביבי וחובש רפואת חירום במד"א עידו נבון סיפרו: "מדובר בתאונת דרכים מזעזעת - הולך רגל שנפגע מאוטובוס. הגענו למקום וראינו צעיר כבן 17 שוכב על הכביש כשהוא מחוסר הכרה. ביצענו בדיקות רפואיות והבחנו שהוא ללא דופק, ללא נשימה וסובל מחבלה קשה מאוד בראשו. לצערנו, הוא היה ללא סימני חיים ונאלצנו לקבוע את מותו במקום".

במשטרה הדגישו אתמול: "בניגוד לפרסומים שונים, אין קשר בין התאונה להפגנה שהסתיימה מוקדם יותר בסמוך ליישוב קוממיות".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (90%)

לא (10%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

12
אנחנו אשמים שצועקים קיצונים קיצונים. נהגים מרשים לעצמם לרצוח
יוסי
צודק, הבעיה היא ההסתה המחרידה בכלי התקשורת, בשבועון הפסול פורסמה הסתה מחרידה נגד בני התורה.
אברך בן תורה מבני ברק
11
רצח!!!!!
בשט
10
מזעזע!! דם חרדים נעשה הפקר!!
אבי
9
כמו בירושלים
רצח
8
הצלמת אומרת ''משוגע הילד'' לא ''הנהג משוגע''
יוסי ממן
היא אומרת לנהג: משוגע, הילד! את המילה הילד צועקת שיסתכל
שוש
משוגע,,,,,,,,,הילד!
משה
הכל מופנה כלפי הנהג .. תמשיך לצפות ולהאזין עוד כמה דק עד שירד לסוף דעתך
שלום
הצלמת עדיין ב"ה חיה ואפשר לשאול אותה ואת יתר הנוסעים, אבל זה שהנהג לא עצור לחקירה זה פשע בלתי ניסלח
שייע
7
מה קורה פה? דם חרדים נהיה הפקר! כל הפגנה בחורים נהרגים באופן מפליא על ידי נהגים ערבים, ושקט! התקשורת לא מדברת. המשטרה מטייחת. איפה התקשורת החרדית??? איפה חברי הכנסת? משגעת אותי הכניעה הזו והעיניים העיוורות!! זה פיגועים!!!
למה השקט הזה
ורק נשים צדקניות מירושלים שלא עשו שום דבר, עליהם המשטרה לא מחפשים תירוצים, והם עדיין בכלא. פחד פחדים!!!
ישראל
6
דם חרדים נעשה הפקר!! כי זה לא קפלן
חיים
5
רוצח!!!!!!!!!!!!!!
יהודי
4
נהגים עצבנים לחץ של עבודה ימותו עוד עם לא יעצרו את זה ......נורא
שינדלר
3
רק להזכיר לכולם, שבית המשפט שיחרר את הנהג שרצח את הבחור יוסף אייזנטל הי"ד בהפגנה לפני כשבועיים. כל מילה נוספת מיותרת. עוד משפט, אם אני עומד וחוסם נהג, אני סומך עליו שהוא לא ידרוס. והמבנה הזה לא קיים לצערנו במציאות הישראלית!!! (לא מתכוון כלל לאלו שנדרסו) מדבר על המציאות כפי שהיא.
אחד שמאד מפחד ממה שמתפתח במדינה
2
זה שהנהג חשוד זה ברור, וזה בכל מצב תמיד כשיש הרוג , וזה שהמשטרה מיהרה להוציא הודעה שהנהג לא חשוד זה מכיון שהם בעצמם חשודים, עם זה היה הרוג ערבי הנהג היה כבר עצור ל 10 יום, זו האמת הכואבת, גם במשטרה וגם בפרקליטות וגם מערכת המישפט יש דין אחד לחרדים ודין אחר לכולם ובפרט לערבים, ויש דין ויש דיין, והקב"ה
דוד
1
שחור על גבי לבן רצח !!!!!! הגיע הזמן להעניש בצורה כואבת מאד למען יראו ויראהו כל החיים לכלא וצריך ללמוד מזה שאין לנו החרדים את האופציה לחסום כבישים כי דם החרדים לא שווה כלום צריך רק להרבות במעשים טובים התפילות והשם ילחם לנו ...
יהודי בגלות

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות חרדים:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר