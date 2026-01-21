תיעוד חדש שצולם רגעים לפני דריסתו למוות של תלמיד הישיבה נפתלי צבי קרמר ז"ל, מעלה שאלות על אופן הנהיגה של נהג האוטובוס והרקע לתאונה הקטלנית.

התיעוד צולם מתוך האוטובוס, רגעים לפני הדריסה הקטלנית, ומעלה חשד כי הנהג נסע בנהיגה לא תקינה.

אחת הנוסעות נשמעת זועקת בסרטון, שניות לפני הדריסה: "הנה כל הבחורים הנה, מה הוא עושה? משוגע, אמאל'ה, זה בחורים די, אמא, משוגע". בשלב זה נשמעת זעקה מהאוטובוס כשהנוסעים הבחינו בדריסה הקטלנית שהובילה למותו של נפתלי צבי ז"ל.

בתיעוד נשמעות הנוסעות מפוחדות ואומרות: "הנה כל הבחורים, מה הוא עושה, הוא משוגע אמאל'ה, זה בחורים די, מה זה, מה הוא עשה, מטומטם", או אז נשמעה צעקה גדולה והבחור נפגע ונהרג.

​יו"ר יהדות התורה, ח"כ יצחק גולדקנופף, הגיב לתיעוד: "שוחחתי הבוקר עם השר לביטחון לאומי איתמר בן-גביר, בעקבות התיעוד המזעזע מאירוע הדריסה אמש בו נהרג הבחור נפתלי צבי קרמר ז"ל.

​"התיעוד החדש, בו נראה נהג האוטובוס כשהוא מאיץ לעבר קבוצת המפגינים, והנוסעים המציינים כי הוא משתולל, לא מותירים מקום לספק כי הפעולה נעשתה בזדון. השר בן גביר הבהיר לי במהלך שיחתנו כי הוא רואה את העניין בחומרה רבה ושמשטרת ישראל תעשה את מלאכתה נאמנה ותחקור את האירוע עד תום. השר בן גביר הדגיש בשיחה כי ״דמם של אחינו החרדים לא יהא הפקר״.

"נעמוד בתוקף על כך שימוצה הדין עם הנהג הדורס", הוסיף גולדקנופף.

כזכור, אבל כבד ירד אמש על עולם התורה בכלל ועל קהילת סאטמר בפרט, עם היוודע דבר זהותו של ההרוג בתאונת הדרכים הקטלנית שאירעה בכביש 3533, סמוך לכניסה למושב קוממיות שבדרום. הקורבן הוא הבחור הצעיר נפתלי צבי קרמר ז"ל, תושב ירושלים בן 18 בלבד.

נפתלי צבי נמנה על בחירי התלמידים בישיבה הגדולה של חסידות סאטמר במושב. הבשורה המרה הכתה בתדהמה את בני משפחתו, חבריו לספסל הלימודים ואת הקהילה כולה, המבכה את לכתו של עלם חמודות שחייו נגדעו באיבם.

התאונה המחרידה התרחשה כאשר המנוח עשה את דרכו חזרה להיכל הישיבה, לאחר שהשתתף במחאה כנגד ניתוחי מתים בהוראת גדולי ישראל. המשטרה עדיין חוקרת את נהג האוטובוס של חברת מטרופולין כדי לנסות ולהבין את נסיבות התאונה הטראגית.

דולב מרציאנו, מיכאל לברון ויונתן סמולר חובשים באיחוד הצלה מסרו אמש: "סיפרו לנו בזירה כי הנער נפגע מאוטובוס. לאחר פעולות החייאה ממושכות לצערנו מותו נקבע במקום עקב אופי הפציעות הקשות מהן סבל".

מרציאנו סיפר: "קיבלתי דיווח ממוקד איחוד הצלה על תאונת דרכים קשה בכניסה לקוממיות. הגעתי למקום יחד עם חובשים נוספים והתחלנו החייאה על בן 17 שנפגע מאוטובוס. אחרי כמה דקות נקבע מוות".

חובש בכיר במד"א מאיר אביבי וחובש רפואת חירום במד"א עידו נבון סיפרו: "מדובר בתאונת דרכים מזעזעת - הולך רגל שנפגע מאוטובוס. הגענו למקום וראינו צעיר כבן 17 שוכב על הכביש כשהוא מחוסר הכרה. ביצענו בדיקות רפואיות והבחנו שהוא ללא דופק, ללא נשימה וסובל מחבלה קשה מאוד בראשו. לצערנו, הוא היה ללא סימני חיים ונאלצנו לקבוע את מותו במקום".

במשטרה הדגישו אתמול: "בניגוד לפרסומים שונים, אין קשר בין התאונה להפגנה שהסתיימה מוקדם יותר בסמוך ליישוב קוממיות".