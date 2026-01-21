אתה עושה הכל כמו שצריך - מתפלל, מקיים מצוות, שומר על ההלכה ולומד תורה. אבל משהו חסר. יש חלל בפנים שלא מתמלא. כל הפעולות נעשות - אבל איפה הרגש? איפה החיות? איפה התענוג? הכל מרגיש טכני, יבש.

בשיעור מרגש וגלוי לב לפרשת בוא, המגיד והדרשן החסידי הרב יוסף יצחק ג'ייקובסון צולל אל אחת הנקודות הכואבות והמושתקות בחיינו: השחיקה הרוחנית. מתוך סיפורו המכונן של המפגש הראשון של המגיד ממזריטש עם מורו הבעל שם טוב ששינה את כל חוויית היהדות שלו, ובאמצעות עיון בבקשה התמוהה של משה רבנו מפרעה ("דרך שלושת ימים נלך במדבר") ותורה עמוקה של המגיד ממזריטש עליה - נגלה דרך חדשה לגמרי לחוות את היהדות. ואיך אפשר - היום, בחיים שלך - להתחיל להרגיש.