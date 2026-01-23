ימים ספורים לאחר הטרגדיה הנוראה שזעזעה את היהדות החרדית, נחשף תיעוד מצמרר שמעורר תסיסה וזעם רב: האם מותו של הבחור היקר נפתלי צבי קרמר ז"ל, מבחירי ישיבת סאטמאר בקוממיות, לא היה "תאונה" כפי שנסו לצייר זאת בתחילה?
הסרטון המופץ בשעות האחרונות מפרט בדקדקנות, באמצעות הסברה ויזואלית ומפות זירה, את מסלול הדמים. החל מרגע יציאת האוטובוס מהיישוב אלומה (חזון יחזקאל), ועד לרגע הדריסה המחרידה בסמוך ליישוב קוממיות. התיעוד הדרמטי ביותר מגיע היישר מתוך האוטובוס הדורס – צילומים של בנות סמינר שהיו על האוטובוס ותיעדו את הרגעים שקדמו לאסון ואת רגע הפגיעה עצמו.
יוצרי הסרטון והצופים בו טוענים כי הניתוח הוויזואלי מוכיח מעל לכל ספק שמדובר ברצח לאור יום. "כשרואים את הנתיב, את המהירות ואת זוויות הצילום, מבינים שדם חרדי הפך להפקר", אומרים גורמים המעורים בפרטים. "השתיקה של רשויות האכיפה והתקשורת הכללית זועקת לשמים. אם היה מדובר בכל מגזר אחר, המדינה הייתה רועשת. כאן, כשמדובר בבחור עם חזות חרדית, האירוע עובר תחת הכותרת היבשה של 'תאונת דרכים'".
הסרטון מסתיים בתיעוד קורע לב של ניסיונות ההחייאה בזירה המדממת, כשהקולות המלווים את המראות הם קולות אמירת ה"קדיש" המרעידים את השקט של כבישי הדרום.
האם ייתכן שמישהו כאן מנסה לטייח רצח נתעב? הציבור החרדי דורש תשובות: למה הנהג עדיין לא נחקר תחת אזהרה חמורה? למה דמו של נפתלי צבי ז"ל זועק מן האדמה ואין שומע?
