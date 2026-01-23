זירת הדריסה בכניסה לקוממיות ( צילום: תיעוד מבצעי מד"א )

ימים ספורים לאחר הטרגדיה הנוראה שזעזעה את היהדות החרדית, נחשף תיעוד מצמרר שמעורר תסיסה וזעם רב: האם מותו של הבחור היקר נפתלי צבי קרמר ז"ל, מבחירי ישיבת סאטמאר בקוממיות, לא היה "תאונה" כפי שנסו לצייר זאת בתחילה?

הסרטון המופץ בשעות האחרונות מפרט בדקדקנות, באמצעות הסברה ויזואלית ומפות זירה, את מסלול הדמים. החל מרגע יציאת האוטובוס מהיישוב אלומה (חזון יחזקאל), ועד לרגע הדריסה המחרידה בסמוך ליישוב קוממיות. התיעוד הדרמטי ביותר מגיע היישר מתוך האוטובוס הדורס – צילומים של בנות סמינר שהיו על האוטובוס ותיעדו את הרגעים שקדמו לאסון ואת רגע הפגיעה עצמו.

פינוח הרצח בקוממיות ( צילום: תיעודים שהתפרסמו ברשת, הסרטון עצמו מתפרסם באדיבות יוצרים )