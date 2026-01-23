כיכר השבת
דמם של החרדים הופקר! 

תאונה או רצח? תיעוד חדש מפרט את שלבי הטרגדיה המזעזעת בקוממיות

זעזוע והלם - סרטון חדש המופץ ברשתות חושף שלב אחר שלב את רגעי האימה מזירת הרצח הנתעב, של הבחור החשוב נפתלי צבי קרמר ז"ל, השבוע בסמוך ליישוב קוממיות • מהיציאה מהיישוב אלומה ועד לרגע הפגיעה הקטלנית – התיעוד מתוך האוטובוס הדורס לא משאיר מקום לספק • "האם השתיקה המזעזעת היא רק בגלל שהנרצח הוא בחור ישיבה? | קשה לצפייה (חרדים)

1תגובות
זירת הדריסה בכניסה לקוממיות (צילום: תיעוד מבצעי מד"א)

ימים ספורים לאחר הטרגדיה הנוראה שזעזעה את היהדות החרדית, נחשף תיעוד מצמרר שמעורר תסיסה וזעם רב: האם מותו של הבחור היקר נפתלי צבי קרמר ז"ל, מבחירי ישיבת סאטמאר בקוממיות, לא היה "" כפי שנסו לצייר זאת בתחילה?

הסרטון המופץ בשעות האחרונות מפרט בדקדקנות, באמצעות הסברה ויזואלית ומפות זירה, את מסלול הדמים. החל מרגע יציאת האוטובוס מהיישוב אלומה (חזון יחזקאל), ועד לרגע הדריסה המחרידה בסמוך ליישוב קוממיות. התיעוד הדרמטי ביותר מגיע היישר מתוך האוטובוס הדורס – צילומים של בנות סמינר שהיו על האוטובוס ותיעדו את הרגעים שקדמו לאסון ואת רגע הפגיעה עצמו.

פינוח הרצח בקוממיות (צילום: תיעודים שהתפרסמו ברשת, הסרטון עצמו מתפרסם באדיבות יוצרים)

יוצרי הסרטון והצופים בו טוענים כי הניתוח הוויזואלי מוכיח מעל לכל ספק שמדובר ברצח לאור יום. "כשרואים את הנתיב, את המהירות ואת זוויות הצילום, מבינים שדם חרדי הפך להפקר", אומרים גורמים המעורים בפרטים. "השתיקה של רשויות האכיפה והתקשורת הכללית זועקת לשמים. אם היה מדובר בכל מגזר אחר, המדינה הייתה רועשת. כאן, כשמדובר בבחור עם חזות חרדית, האירוע עובר תחת הכותרת היבשה של 'תאונת דרכים'".

הסרטון מסתיים בתיעוד קורע לב של ניסיונות ההחייאה בזירה המדממת, כשהקולות המלווים את המראות הם קולות אמירת ה"קדיש" המרעידים את השקט של כבישי הדרום.

האם ייתכן שמישהו כאן מנסה לטייח רצח נתעב? הציבור החרדי דורש תשובות: למה הנהג עדיין לא נחקר תחת אזהרה חמורה? למה דמו של נפתלי צבי ז"ל זועק מן האדמה ואין שומע?

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
"שפכו דמם כמים סביבות ירושלים"...
שימי

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות חרדים:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר