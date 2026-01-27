השעון לא עוצר: בעוד שעות ספורות יפתחו שערי אולמי 'הופה' באשקלון, ואלפי שמות יעלו על שולחנו של הצדיק. אבל עבור אלו שעדיין מתלבטים – חלון ההזדמנויות עומד להיסגר סופית.

היום זה קורה: מי יזכה ב-150,000 ש"ח?

בעוד זמן קצר תתקיים ההגרלה הגדולה שכולם מחכים לה. מישהו עומד לקבל שיחת טלפון שתשנה לו את החיים עם פרס של 150,000 ש"ח במזומן. האם זה יהיה השם שלך, או שתסתכל מהצד על הזוכה?

המוקד קורס: עומס כבד בקווי הטלפון – נצלו את הדקות האחרונות להרשמה דיגיטלית.

עומס כבד בקווי הטלפון – נצלו את הדקות האחרונות להרשמה דיגיטלית. פדיון הנפש: הרב חננאל הכהן יזכיר את השמות בקרוב ממש. לאחר מכן – לא ניתן יהיה להוסיף שמות נוספים!

הרב חננאל הכהן יזכיר את השמות בקרוב ממש. לאחר מכן – לא ניתן יהיה להוסיף שמות נוספים! ברכת העושר: הבטחתו של מרן הגר"מ מאזוז ל"כסף כעפר הארץ" תקפה למי ששותף היום.

הזדמנות של פעם בשנה – בעוד שעות היא נעלמת

הילולת הצדיק רבי חויתה הכהן היא מוקד של ניסים מעל לטבע. בכל שנה אנחנו שומעים על אלו שנושעו ברגע האחרון – בזיווג, בבריאות ובפרנסה. אל תיתן לייאוש או לדחיינות לנצח. השקעה קטנה היום – ישועה גדולה לכל השנה.

שימו לב: מכירת הכרטיסים והעברת השמות לפדיון הנפש תיעצר בתוך זמן קצר מאוד כדי לאפשר את היערכות המוסדות לאירוע.

לשעות האחרונות בהחלט: לחצו כאן להבטחת המקום שלכם בגלגל הישועות >>