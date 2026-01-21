זו גרסתו של נהג האוטובוס שדרס למוות את הצעיר החרדי בדרום

הנהג החשוד בדריסת הנער החרדי נפתלי צבי קרמר מישיבת סאטמר בכניסה למושב קוממיות טוען כי לא הבחין בנער בעת שדרס אותו. כך הוא אמר בחקירתו, לפי הדיווח היום (רביעי) ב-Ynet.

עורך דינו של הנהג פנה לנציג המשטרה, במהלך הדיון שנערך היום בעניינו של הנהג בבית המשפט באשקלון, ושאל אותו לפי הדיווח אם היו שוטרים במקום. הנציג השיב שכן.

כששאל עורך הדין אם תפקיד המשטרה היה לפנות את המפגינים, השיב הנציג בשלילה. לדבריו, על הנהג היה לבלום ולא להאיץ לעבר קהל אנשים".

בסיומו של הדיון, כפי שדווח ב'כיכר השבת', החלט לשחרר את הנהג. המשטרה, שביקשה את הארכת מעצרו בעשרה ימים נוספים, אמרה כי תערער על ההחלטה.

כזכור, תיעוד שצולם רגעים לפני הדריסה הקטלנית מעלה שאלות קשות על אופן הנהיגה של נהג האוטובוס. בסרטון שצולם מתוך האוטובוס נשמעת אחת הנוסעות זועקת בפחד: "הנה כל הבחורים הנה, מה הוא עושה? משוגע, אמאל'ה, זה בחורים די, אמא, משוגע". שניות לאחר מכן נשמעה זעקה גדולה כשהנוסעים הבחינו בדריסה הקטלנית.