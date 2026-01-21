כיכר השבת
זו גרסתו של נהג האוטובוס שדרס למוות את הצעיר החרדי בדרום

עורך דינו של הנהג שאל את נציג המשטרה אם תפקידם של השוטרים, שהיו בזירה, היה לפנות את המפגינים מהכביש. נציג המשטרה השיב שעל הנהג היה להאט ולא להאיץ | הנהג טוען: לא הבחנתי בנער (חרדים)

הנהג החשוד בדריסת הנער החרדי נפתלי צבי קרמר מישיבת סאטמר בכניסה למושב קוממיות טוען כי לא הבחין בנער בעת שדרס אותו. כך הוא אמר בחקירתו, לפי הדיווח היום (רביעי) ב-Ynet.

עורך דינו של הנהג פנה לנציג המשטרה, במהלך הדיון שנערך היום בעניינו של הנהג בבית המשפט באשקלון, ושאל אותו לפי הדיווח אם היו שוטרים במקום. הנציג השיב שכן.

כששאל עורך הדין אם תפקיד המשטרה היה לפנות את המפגינים, השיב הנציג בשלילה. לדבריו, על הנהג היה לבלום ולא להאיץ לעבר קהל אנשים".

בסיומו של הדיון, כפי שדווח ב'כיכר השבת', החלט לשחרר את הנהג. המשטרה, שביקשה את הארכת מעצרו בעשרה ימים נוספים, אמרה כי תערער על ההחלטה.

כזכור, תיעוד שצולם רגעים לפני הדריסה הקטלנית מעלה שאלות קשות על אופן הנהיגה של נהג האוטובוס. בסרטון שצולם מתוך האוטובוס נשמעת אחת הנוסעות זועקת בפחד: "הנה כל הבחורים הנה, מה הוא עושה? משוגע, אמאל'ה, זה בחורים די, אמא, משוגע". שניות לאחר מכן נשמעה זעקה גדולה כשהנוסעים הבחינו בדריסה הקטלנית.

התיעוד המזעזע (צילום: באדיבות יעקב הרשקוביץ, ישראל היום)

יו"ר יהדות התורה, ח"כ יצחק גולדקנופף, שוחח עם השר לביטחון לאומי איתמר בן-גביר בעקבות התיעוד המזעזע. "התיעוד החדש, בו נראה נהג האוטובוס כשהוא מאיץ לעבר קבוצת המפגינים, והנוסעים המציינים כי הוא משתולל, לא מותירים מקום לספק כי הפעולה נעשתה בזדון", מסר גולדקנופף. השר בן גביר הבהיר לו במהלך השיחה כי הוא רואה בחומרה את האירוע.

