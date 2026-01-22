כיכר השבת
ההורים תומכים במטפלות

לא רק המתה בקלות דעת: החשדות החדשים כנגד המטפלות מאסון המעון בירושלים

שלושה ימים אחרי האסון הנורא במעון בירושלים, המשטרה מבקשת להאריך את מעצרן של המנהלת והמטפלת והוסיפה חדשות חדשים כנגד המטפלות - מעבר להזנחה והמתה בקלות דעת | בנוסף, מספר הורים הוציאו הודעת תמיכה במטפלות (חדשות חרדים)

9תגובות
זירת האסון במעון בירושלים (צילום: חיים גולדברג, פלאש 90)

לקראת הדיון שיתקיים היום (חמישי) בעניינן של המטפלות מאסון המעון בשכונת רוממה בירושלים, המשטרה דורשת להאריך את מעצרן של השתיים שנעצרו והוסיפו עוד חשדות שיש לחקור. הורים בגן, הביעו תמיכה בגננות.

המשטרה כזכור עצרה בלילה אחרי האסון את מנהלת המעון ואת אחת הסייעות שהייתה בעת האסון במעון, בו נהרגו למוות שני פעוטות - ליה גולובנציץ ואהרן כץ.

לקראת הדיון שיתקיים בשעה 12, המשטרה ביקשה להאריך בעוד חמישה את מעצרן של השתיים, והוסיפה כאמור עוד חשדות מלבד המתה בקלות דעת, הזנחה והשגחה ברשלנות על ילד.

המשטרה הוסיפה חשדות חדשים, ביניהם, התעללות פיזית או התעללות נפשית בחסר ישע, תקיפה של חסר ישע והשארת ילד ללא השגחה.

כפי שדווח בהרחבה, החשד הראשוני הוא שנפלט פחמן חד-חמצני שדלף מאמצעי חימום בגן גרם להרעלת התינוקות, לאחר מכן, העריכו כי הסיבה הייתה מכת חום והתייבשות.

"המסירות, האחריות והנאמנות אצלן הם מעל ומעבר", כתבו מספר הורים של ילדים במעון במכתב תמיכה שפורסם היום ותומך במטפלות. המכתב המלא פה למטה.

מכתב התמיכה

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (87%)

לא (13%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

8
ומה עם הנהג??
רן
7
נו באמת. רק רוצים להתעלל בנשים חרדיות.
מישהו
6
משטרה אנטישמית את ההג שדרס והרג במזיד הם שחררו. פה ברור שמדובר בשוגג והסיבה עוד נשארה תעלומה.
מיה
משהוא במשטרה רוצה שהחרדים יצאו להפגנות וחיי חרדים לא מענין אותו רק שנאה
שמעון
5
למה גם פה כתוב שהתינוקות נהרגו??? הם הרגו אותם? ממש אבל ממש לא. התינוקות נפטרו, אולי בגלל חוסר ידע או טעות אנוש, אבל לא בכוונה.
מישהו
4
אין משטרה צודקת בישראל המשטרה חולה באנטישמיות חרדית
שמעון
3
הייתי מציע לשנות את הנוסח לא ילדים שנהרגו אלא נפטרו קצת רגישות !
חיים
2
31 תינוקות עם מטפלת אחת זה לא פחות מרשלנות
התרשלה
1
המשטרה רגילה להחמיר את החשדות כדי לשכנע את השופט להאריך מעצר, ולשכנע את הציבור שהיא עושה משהו. התיק ייגמר בזיכוי מהדהד, מקסימום קנס על הפעלה ללא רישיון.
יהודית

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות חרדים:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר