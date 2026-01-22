לקראת הדיון שיתקיים היום (חמישי) בעניינן של המטפלות מאסון המעון בשכונת רוממה בירושלים, המשטרה דורשת להאריך את מעצרן של השתיים שנעצרו והוסיפו עוד חשדות שיש לחקור. הורים בגן, הביעו תמיכה בגננות.

המשטרה כזכור עצרה בלילה אחרי האסון את מנהלת המעון ואת אחת הסייעות שהייתה בעת האסון במעון, בו נהרגו למוות שני פעוטות - ליה גולובנציץ ואהרן כץ.

לקראת הדיון שיתקיים בשעה 12, המשטרה ביקשה להאריך בעוד חמישה את מעצרן של השתיים, והוסיפה כאמור עוד חשדות מלבד המתה בקלות דעת, הזנחה והשגחה ברשלנות על ילד.

המשטרה הוסיפה חשדות חדשים, ביניהם, התעללות פיזית או התעללות נפשית בחסר ישע, תקיפה של חסר ישע והשארת ילד ללא השגחה.

כפי שדווח בהרחבה, החשד הראשוני הוא שנפלט פחמן חד-חמצני שדלף מאמצעי חימום בגן גרם להרעלת התינוקות, לאחר מכן, העריכו כי הסיבה הייתה מכת חום והתייבשות.

"המסירות, האחריות והנאמנות אצלן הם מעל ומעבר", כתבו מספר הורים של ילדים במעון במכתב תמיכה שפורסם היום ותומך במטפלות. המכתב המלא פה למטה.