הגאון הרב שלמה סניור בשיחה עם הגאון הינוקא

הגאון הרב שלמה סניור, מרבניה הבולטים של הקהילה היהודית בפריז, השתתף הבוקר (רביעי) בתפילת שחרית בבית מדרשו של הגאון הינוקא בראשון לציון, לאחר מכן ביקש מהינוקא להכריע בשאלה הרת גורל לקהילה היהודית בפריז בפרט ולקהילות יהודיות רבות באופן כללי.

הגאון הרב סניור הציג בפני הינוקא את ההתחבטות שלו ושל רבים מבני הקהילות היהודיות בפריז ובצרפת, האם לאור גלי האנטישמיות הגוברים והולכים במחוזות רבים באירופה ובצרפת - לעזוב שם ולעלות לארץ ישראל, אך מתוך הבנה כי רבים מבני הקהילות היהודיות לא יעלו וימשיכו להתגורר שם ללא קהילה גדולה ותומכת.

הגאון הינוקא השיב כי יש מעלה גדולה וחשובה לאין ערוך לעלות לארץ לישראל - כשמדובר ביחידים שחפצים לעלות ולחונן את עפרה של ארץ ישראל ולהשתקע בה, אך באופן קהילתי ומאורגן, המליץ להמשיך לחזק את הקהילה. הינוקא נימק את הוראתו והסביר, "כיוון שגם כאשר יתארגנו כולם יחד לעלות, לבסוף לא כולם יעלו וכתוצאה מכך יופקרו היהודים שיישארו שם". עוד הסביר הגאון הינוקא כי כרגע שיש קהילה גדולה ומשמעותית זה נותן חוזק ועוצמה לכולם, אבל אם יפרשו חלק ויישארו מעט, זה מעמיד את הנותרים במצב לא טוב.

"אני אומר, צריך לחזק שם את המקום ולהילחם ולא לפחד. לא משנה מה יהיה", קבע הינוקא, והזכיר לגר"ש סניור את ה’אור שמח’ מדווינסק שבמלחמת העולם נשאר עם בני קהילתו ולא עזב שם - למרות שידע מראש שעומדת לפרוץ מלחמה.

"לא לפחד, להישאר, לחזק ולעשות סדר, ויהי רצון שהקב"ה יבטל את כל האנטישמיות הזאת. והרב ימשיך להגדיל שם את התורה. יפוצו מעיינותיכם חוצה. ולבני הקהילות אני אומר, שיזהרו מלשון הרע וזה השמירה המעולה ביותר מכל הפורענויות ומכל פגע".