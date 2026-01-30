כיכר השבת
סוד הים והיבשה: קריעת ים סוף על פי תורת החסידות

המשפיע הרב אשר פרקש מגלה את המשמעות הפנימית של נס קריעם ים סוף לאור תורת החסידות: הים מסמל את העולמות העליונים שבהם הנשמה דבוקה באלוקות כמו דג במים, והיבשה מסמלת את העולם הגשמי שבו האור האלוקי נסתר (חסידות)

מה באמת קרה בקריעת ים סוף? ולמה הקב"ה טרח לעשות נס כזה גדול אם בני ישראל נכנסו ויצאו מאותו מקום?

המשפיע הרב אשר פרקש מגלה את המשמעות הפנימית של הנס לאור תורת החסידות: הים מסמל את העולמות העליונים שבהם הנשמה דבוקה באלוקות כמו דג במים, והיבשה מסמלת את העולם הגשמי שבו האור האלוקי נסתר.

קריעת ים סוף היתה הרגע שבו שני העולמות התחברו לראשונה.

השיעור מתחבר באופן מיוחד לסיום הרמב"ם שחל בימים אלה. הרב פרקש מראה כיצד הרמב"ם פותח את ספרו באחדות ה' ומסיים ב"ומלאה הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים" - בדיוק אותו חיבור בין ים ליבשה.

לכן הרבי מליובאוויטש תיקן ללמוד רמב"ם כל יום: כל הלכה שאנחנו לומדים ממשיכה את הנס של קריעת ים סוף ומכינה את העולם לגאולה.

