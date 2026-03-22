סערת הבחינות לרבנות | הראשון לציון: "שאף אחד לא ילמד אותי השקפה"

במהלך שיעורו השבועי, הראשון לציון הגאון רבי דוד יוסף, התייחס לבחינות הרבנות הראשית לישראל, במהלך הדברים תקף הראשון לציון את בג"ץ על פסיקתו המקוממת וקרא לכל האברכים לגשת לבחינות הרבנות ללא חשש | צפו בדברים (חרדים)

דברי הראשון לציון בשיעורו השבועי (צילום: יחוה דעת)

, הגאון רבי דוד יוסף, התייחס אמש (מוצאי שבת) בשיעורו השבועי לסערה סביב בחינות הרבנות בעקבות פסיקת בג"ץ, וקרא לאברכים לגשת להיבחן ללא חשש.

בדבריו, אמר הראשון לציון כי "כל מה שהיה לאורך הדורות ימשיך להיות, לא יהיה אחד שלא ראוי לקבל תעודה או של רבנות או פחות מתעודת רבנות, שיקבל תעודה כזאת. זה לא יעזור להם.

"אני לוקח אחריות יחד עם עמיתי הגאון הרב הראשי, הרב קלמן בר, שגם הוא היה בתוך כל העניינים אנחנו יודעים מה שאנחנו עושים, יש לי את האחריות על כתפיי, יש 13,000 אברכים שניגשים לבחינות.

"אבא שלי כל ימיו מסר את נפשו על לימוד ההלכה ויש לנו היום מצב של התפתחות יותר ויותר לומדים הלכה, מצד אחד אנחנו רוצים לחזק את זה מהצד השני אנחנו לא נוותר על קוצו של י'. שיהיה ברור אף אחד לא ילמד אותי השקפה, אנחנו לא נוותר על קוצו של י' בעזרת השם הכל יבוא על מקומו בשלום".

דבריו המלאים של הראשון לציון:

"בעזרת השם יתברך אנחנו מתכוונים לקיים בחינות, אני לא יודע עדיין אם בגלל המצב של המלחמה מה יקרה אבל המדובר הוא על סוף בין הזמנים. עכשיו, יש קבוצה של נשים שהגישו בג"ץ, הן הגישו בג"ץ שנמשך הרבה שנים אני לא אכנס לכל הפרטים, לכל מה שקרה, אבל בג"ץ קבע שהרבנות חייבת לבחון את הנשים. או שאנחנו בוחנים את הנשים, או שאנחנו ניאלץ בגלל זה להפסיק את כל הבחינות.
"כרגע נרשמו שש נשים שרוצות להיבחן על הלכות אבלות.
"אני רוצה לומר כמה דברים מאוד מאוד ברורים.
"קודם כל ההתנהגות של בג"ץ כלפי כל דבר שבקדושה, אנחנו מכירים את זה ואנחנו יודעים את זה. הם נגדנו תמיד, הם לא אוהבים את האורתודוקסים היהודים, זה כולל את השופטים שקוראים לעצמם דתיים, הם שונאים אותנו הם מוטים לאורך כל הדרך והם פוסקים נגדנו.
"אני חושב שצריך לעשות מחאה גדולה כנגדם, מחאה גדולה ממש כנגדם. אלא מה שעכשיו אנחנו במצב של מלחמה, אבל עוד חזון למועד אנחנו לא נשתוק, אי אפשר לשתוק על זה שהם מנסים לחלן את המדינה ובכל דבר שאנחנו פוסקים הלכה הם פוסקים כנגדנו, אנחנו עוד נעשה מחאה גדולה. יש לנו גם את זה ויש לנו גם את הכותל אנחנו לא נשתוק.
"עכשיו לגופו של עניין, אני שמעתי שלאחרונה יצאו כמה רבנים במכתב לא לגשת לבחינות, להעניש את עצמנו ולא לגשת לבחינות.
"אני רוצה לומר דברים ברורים, אני פה, יש לי את האחריות על כתפיי. יש 13,000 אברכים שניגשים לבחינות, אני ישבתי, בדקתי, שקלתי ועשיתי כמה פעולות חשובות ביותר שלאור הפעולות האלו אני מודיע באופן חד משמעי, כל מה שהיה לאורך הדורות ימשיך להיות, לא יהיה אחד שלא ראוי לקבל תעודה או של רבנות או פחות מתעודת רבנות, תעודת כושר כל שכן, לא יהיה אחד שיקבל תעודה כזאת. זה לא יעזור להם. לא בג״ץ ולא שום דבר, מי שלא ראוי לפי השקפתנו על פי ההלכה לקבל תעודה לא יקבל היה או לא תהיה. אין מה לדאוג אין שום חשש שיהיה דבר כזה שהם יקבלו מי שלא ראוי לקבל, זה יהיה ברור הדברים הללו, אבל אני מתפלא מאוד איך רבנים חותמים על מכתב, יש כמה גדולי תורה שפנו אליי לשאול אותי מה אנחנו עושים וכשהסברתי להם את זה נחה דעתם.
"נחה דעתם הם מבינים שאנחנו יודעים מה שאנחנו עושים ושזה יהיה בסדר הנושא הזה, אבל יש כאלו שאני לא יודע, כתוב ״שמוע בין אחיכם ושפטתם צדק״, חותמים על כרוז ככה לבטל את כל הבחינות בלי לשמוע את הדעה של הצד השני, לשמוע מה נעשה.
"אני אומר לכם רבותיי, אני לוקח אחריות יחד עם עמיתי הגאון הרב הראשי הרב קלמן בר שגם הוא היה בתוך כל העניינים אנחנו יודעים מה שאנחנו עושים, אני חוזר ואומר מי שלא ראוי לא יקבל תעודה ואנחנו בעזרת השם נמשיך.
"אבא שלי כל ימיו מסר את נפשו על לימוד ההלכה ויש לנו היום מצב של התפתחות יותר ויותר לומדים הלכה, מצד אחד אנחנו רוצים לחזק את זה מהצד השני אנחנו לא נוותר על קוצו של י'. שיהיה ברור אף אחד לא ילמד אותי השקפה, אנחנו לא נוותר על קוצו של י' בעזרת השם הכל יבוא על מקומו בשלום.
"אני קורא לכל האברכים לא לחשוש לכל מיני טענות של כאלו שלא מכירים את העובדות, לגשת למבחנים ונזכה לקדש שם שמים אמן כן יהי רצון אמן אמן אמן".

13
חייבים לנתק דת ממדינה זה אינטרס שלנו לשמור על התורה הקדושה. לתת להם את הרבנות, ירא ה' לא יכירו בהם, יהיו לנו בדצים שלנו
משה
לפני כמה שנים האדמור ממליץ באשדוד אמר לי שזה מה שצריך כמו בחוץ לארץ אם לא כן הרבנות תתן הכשר למסעדת שפותחת בשבת וגם תעודת גיור למתחייל גוי או שרקני כדור רגל .
חיים
אתה מכיר יר"ש שסומך על רבנות?!
ערבוביא
כן. כל אזרחי ישראל סומכים על הרבנות, שמפקחת גם על הבד״צים. לכן כשיש בעיה בבד״צ כלשהו - מועצת רבנות הראשית היא זו שמתריעה ומזהירה את הציבור על כך. ע״ע כשרות ״חוג חתם סופר״, שהרבנות היא זו שהתריעה על ליקויים שם.
עש
אין אחד כזה שיאכל חותמת רבנות ללא בדץ, זה מוסד הנועד להציל את המסורתיים, והפושרים ממעשה עמך החילונים רואים כמוסד המפריע להם באורח חייהם הנכרי.
זוכמיר
אין מי שיסמוך רק על רבנות, אולי רק במצבי קיצון רח"ל
שנפלד
12
אוי כמה שצדק הרבי מסאטמר אוי כמה צדק
אליעזר
בכל סכסוך שעולה בינינו לחילונים, מיד מוציאים את הקלף "אוי כמה צדק הרבי מסאטמר", כאילו שזה קשור.
מה הקשר?
מי שלא הבין נמצא תחת העגל
זופניק
11
הרבנים החרדיים התנגדו לרבנות מאז ומעולם בדיוק בגלל הבעיה הזו שהם נשלטים ע"י החילונים!
איש יהודי
״מאז ומעולם״?! הרבנות הראשית הוקמה עוד לפני המדינה, אז מקסימום ניתן לומר שהיא ״נשלטת בידי החילונים״ רק מאז קום המדינה.
עש
10
כמו שבג"ץ חייב לבחון נשים, ככה הוא יחייב לתת להן תעודה, וככה הוא יחייב למנות דייניות ורבניות ערים, משום "אפליה מתקנת", וככה תחרב הרבנות, ואם לא תסכימו הוא פשוט יזיז אתכם. המטרה הסופית היא שהרבנות לא תהיה אורטודוקסית.
משה
9
בחינות? כבר הרבה זמן אני מחכה להבחן בשחיטה מעשי ואין בוחנים... בגלל שהפוליטיקה והכבוד שלכם בג"ץ עושה מה שבה להם
ארי
8
הבדלנות הקיצונית החרדית תפרק את עם ישראל. במקום לאחד שותפות גורל, היא מפרקת אותנו מבפנים
נתן
מה שאתה אומר זו עובדה עצובה. הלוואי ונתעשת.
עצוב
הבדלנות החילונית מלעשות 'מעשה עמך' היא שפירקה את עם ישראל
נחמן
7
הגאון הרב דוד יוסף שליט"א הראש"ל יודע מה שעושה ואפשר לסמוך עליו באלף אחוז !!! העושה כדבריו עושה כדברי מרן הגרע"י זצוק"ל!!!
משה
כזה ראה וקדש!
אמת לאמתה
6
הבג״צ כבר שולט על הכנסת, המשטרה, ועל מה לא? ועכשיו הוא מתקיף ורוצה לשלוט על קדשי ישראל, המנוכרים אליו, מה לבג״צ החולני ולתלמוד ולהלכות בענייני דת? מספיק ודי, שחררו אותנו משלטונכם, בטרם תגדישו את הסאה!!!!!!
אפי
5
כל הכבוד לרבנים שליט"א, אבל האמת שבג'ץ מצפצץ עליהם! ה" ירחם!
רן
4
למה עולה להבחן 441₪ על כל מבחן?? רק המבחן בלי לימודים.. והתשובות מגיעות אחרי שלושה חודשים לפחות בשביל לקבל תעודה צריך לשלם קרוב ל4000₪!
אברך

