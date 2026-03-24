אושר סופית: לבתי הדין הרבניים תהיה סמכות לדון בדיני ממונות

מליאת הכנסת אישרה הלילה (בין שני לשלישי) בקריאה שניה ושלישית את הצעת חוק שיפוט בתי דין דתיים (בוררות), התשפ"ו-2026 של חברי הכנסת משה גפני, יעקב אשר וינון אזולאי. 65 חברי כנסת תמכו בהצעה, אל מול 41 מתנגדים.

החוק שאושר סופית ונכנס לספר החוקים של מדינת ישראל משיב למערכת בתי הדין הרבניים את הסמכות לדון בענייני ממון בהסכמת הצדדים.

מדובר בחוק משמעותי המשיב למערכת בתי הדין סמכות שהייתה נתונה לה עד לשנת 2006 והופסקה בעקבות פסיקת בג"ץ, מאז בתי הדין הרבניים דנו רק בענייני נישואין, גירושין וירושות.

אישור החוק הוא הישג היסטורי של יו"ר 'דגל התורה', ח"כ משה גפני, שנלחם עבור החוק למעלה משני עשורים והלילה סגר את המעגל עם אישור החוק בקריאה שניה ושלישית.

גפני אמר אמש: "את הצעת החוק הגשתי לראשונה מיד לאחר פסיקת בג"ץ בתאריך ח' בניסן תשס"ו - באופן סימבולי לפני עשרים שנה בדיוק. שמעתי שבאופוזיציה טוענים שהסטטוס-קוו הסתיים היום ואני שואל איפה היה הסטטוס קוו כשהבאתי את חוק החמץ שמסמיך את מנהלי בתי חולים למנוע הכנסת חמץ למרכזים הרפואיים, או במקרים אחרים נוספים.

"דווקא בתקופת המלחמה שאנחנו זקוקים לישועות מהקב"ה, כשבאים שני אנשים שמעוניינים לדון בדיני ממונות על פי דין תורה בהסכמה של שני הצדדים - מה רע בזה? הסטטוס קוו כאן, היה ונשאר!".

"אני שמח שאנחנו מצליחים להעביר את החוק הזה בס"ד אחרי כל כך הרבה שנים ולהרחיב את סמכותם של בתי הדין בישראל. כך נפעל גם במאבקים האחרים, נמשיך בנחישות ולא נרפה!", הוסיף גפני.

יודגש כי החוק החדש מעגן באופן ברור את עקרון ההסכמה המלאה, וקובע כי סמכות השיפוט תוקנה לבית הדין רק לאחר שכל הצדדים להליך נתנו את הסכמתם המפורשת בכתב. החוק אינו משנה דבר בדין האזרחי הנוהג, אלא מוסיף נתיב וולונטרי עבור הציבור המבקש ליישב סכסוכים בדרך של בוררות תחת פיקוח ממלכתי, תוך מתן מענה לצורך הציבורי בערכאה בעלת סדרי דין מובנים, רישום פרוטוקולים ואפשרות לערעור – יתרונות שאינם קיימים תמיד בבתי דין פרטיים.

יתרה מכך, החוק מבטיח כי פסיקות בתי הדין יעלו בקנה אחד עם חוקי המגן במדינה, בהם חוק שיווי זכויות האישה וחוקי העבודה המגנים על זכויות עובדים. בשונה מבוררות פרטית, פסק דין שיינתן בבית הדין הרבני בעניינים אלו יהיה בעל תוקף של פסק דין של בית משפט לכל דבר ועניין, ללא צורך בהליכי אישור נוספים, ובכך הוא מציע הליך מהיר, יעיל ובעלויות נמוכות.

עם אישור החוק, בירך נשיא בית הדין הרבני הגדול, הראשון לציון הגאון רבי דוד יוסף, את כלל הגורמים שנרתמו להצלחתו והודה במיוחד ליו"ר ועדת החוקה, ח"כ שמחה רוטמן, על השקעתו המרובה בליבון החוק וגיבוש נוסחו המקצועי.

הראשל"צ הגר"ד יוסף, שפעל מול ראשי סיעות ה קואליציה בכדי שהחוק יאושר, ציין כי "הוא מייחל לכך שהחוק יביא להאדרת התורה ולקירוב לבבות, כאשר בתי הדין ייתנו מענה הלכתי מקיף לצרכי הכלכלה והחברה המתפתחים במדינת ישראל".

יו"ר ועדת החוקה, ח"כ שמחה רוטמן, אמר: "זו זכות גדולה לכנסת שאנו מעבירים את החוק הזה היום. זהו תיקון עוול של הרבה שנים. זו הצעה פשוטה וטריוויאלית שהייתה צריכה להיות מוסכמת על כולם כי אין דבר שהוא יותר ליברלי מזה – לתת לשני מבוגרים להגיד שהם רוצים לדון בהסכמה בסוגיה בסכסוך ביניהם לפי דין תורה".