"גאים להמשיך במסורת המכירה"

יו"ר התאחדות העובדים הזרים בישראל מכר את החמץ בלשכת הגר"ד לאו

הגר"ד לאו קיבל בברכה את יו"ר התאחדות העובדים הזרים בישראל, אלדד ניצן, במעמד מכירת החמץ המסורתי | "ישנה חשיבות רבה בשמירה על המסורת גם בקרב המגזר העסקי והיצרני בישראל", אמר הגר"ד לאו | אלדד ניצן: "אנו גאים להמשיך במסורת המכירה ולהבטיח את כשרות הפעילות לקראת חג הפסח" 

יו"ר התאחדות העובדים הזרים בישראל במכירת חמץ בלשכת הגר"ד לאו (צילום: באדיבות המצלם)

כמיטב המסורת מדי שנה, הגיע השבוע אלדד ניצן, יו"ר התאחדות העובדים הזרים בישראל, אל לשכת הגאון רבי דוד לאו למעמד מכירת החמץ הרשמי עבור התאגידים שבאחריותו, המעסיקים אלפי עובדים זרים בענף הבנייה ברחבי הארץ.

במהלך המפגש, הציג ניצן בפני הרב הראשי סקירה על פעילות התאגידים ועל המאמצים המושקעים בקידום ענף הבנייה בישראל, תוך שימת דגש על המשך תנופת הבנייה גם בתקופות מאתגרות. הגר"ד לאו בירך על העשייה וציין את החשיבות שבחיבור עולם המעשה והכלכלה לשורשי המסורת היהודית.

"המחויבות של ראשי ענפים מרכזיים במשק למסורת ישראל היא מסר חשוב של אחדות וערכים", אמר הגר"ד לאו במהלך המעמד. "מכירת החמץ מבטאת את הזיקה העמוקה של כל חלקי העם והמשק לחג הפסח ולמצוותיו".

יו"ר התאחדות העובדים הזרים בישראל הודה לגר"ד לאו על קבלת הפנים הלבבית בעת מכירת החמץ ואמר: "עבורנו, מעמד מכירת החמץ הוא חלק בלתי נפרד מההיערכות לחג. אנו רואים חשיבות עליונה בכך שכלל הפעילות של תאגידי כוח האדם תתנהל בהתאם להלכה ולמסורת, מתוך כבוד לערכי החג ולקהל הלקוחות והשותפים שלנו בענף הבנייה".

בתום המעמד, העניק הגר"ד לאו ברכה מיוחדת לאלדד ניצן ולכלל התאגידים, שיזכו להמשיך ולבנות את ארץ ישראל מתוך הצלחה וסייעתא דשמיא.

