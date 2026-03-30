הקהילה היהודית בבאקו נערכת בימים אלה לליל הסדר ולחג הפסח, בצל המלחמה מול איראן והמתיחות באזור. למרות הקרבה הגיאוגרפית לאיראן, בבירת אזרבייג'ן מתארים בשלב זה שגרה קהילתית שנמשכת כמעט ללא שינוי, לצד היערכות מלאה לחג.

הרב של הקהילה הספרדית בבאקו, הרב זמיר איסייב, אומר כי חנות הפסח של הקהילה פועלת כרגיל מדי יום, חלוקת המצות כבר החלה, ובימים הקרובים צפויה גם חלוקת סיוע למשפחות נזקקות לקראת החג.

לדבריו, מוסדות הקהילה היהודיים ממשיכים לפעול במתכונת רגילה גם בתקופה הנוכחית. "ברוך השם, אנחנו מרגישים בשלום, מרגישים בטוח", אמר הרב איסייב. לדבריו, כוחות הביטחון המקומיים פועלים סביב השעון כדי לשמור על ביטחונם של כלל האזרחים, ובהם גם בני הקהילה היהודית.

בשונה מחלק מהקהילות בתפוצות אומר הרב איסייב: "יש קהילות שבהן אנשים מפחדים לצאת מהבתים, מפחדים להגיע לבתי כנסת. ברוך השם, מבחינה הזאת אנחנו כאן בשקט".

לצד זאת, בקהילה נשמעה גם ביקורת על אזהרות המטה לביטחון לאומי לקראת חגי האביב. לדברי אנשי הקהילה, באזהרות נוצרה התייחסות שגויה לאזרבייג'ן כשארמניה, בעלת ברית לשעבר עם איראן, אינה מוזכרת כלל, אף על פי שיש שם קהילה יהודית קטנה.

לטענתם אזהרות המטה מסלפות את המצב במציאות. בקהילה מדגישים כי אזרבייג'ן הוא מקום שבו יהודים חיים בתחושת ביטחון יחסית גבוהה וכוחות הבטחון מצליחים לטרפד כל ניסיונית של גורמים איראניים לפגוע בהם. באותו הזמן לגבי ארמניה אין שום המלצות אף על פי ארבע תקיפות על בית הכנסת והגבול הפתוח עם איראן.

לצד ההכנות לחג, בקהילה עוקבים בדאגה אחר המצב בישראל ובקהילות יהודיות אחרות בעולם. "כל תפילותינו עם אחינו בני ישראל בארץ ובתפוצות", אמר הרב איסייב, שהביע תקווה כי עד ליל הסדר המצב הביטחוני ישתפר.

השנה, לדבריו, מורגשת גם ירידה במספר הישראלים המגיעים לבאקו לקראת פסח – בעקבות ביטול של מספר רב של טיסות. אם בשנים קודמות הגיעו למדינה מבקרים ישראלים רבים יחסית בתקופת האביב, הפעם מספרם נמוך יותר. עם זאת, הוא מדגיש כי גם השנה צפויים להתקיים סדרי פסח ציבוריים בכמה מוקדים, וכי הקהילה תסייע לכל מי שיישאר במדינה במהלך החג.

"מי שנשאר כאן, מי שלא הצליח לחזור, הידיים שלנו תמיד פתוחות לעזור", אמר. "יהיו גם ישראלים שיחגגו איתנו יחד בסדר פסח".