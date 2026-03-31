אלפי אברכים בני תורה יוצאי קהילות בוכרה הופתעו לגלות בימים האחרונים את המלגה השנתית בחשבון הבנק שלהם, זאת למרות דחייתו של מעמד "כתר תורה" המסורתי שנערך מדי שנה בחול המועד פסח.

בשל המצב הביטחוני והמגבלות הקיימות, הוחלט בתיאום עם הגורמים הרלוונטיים לדחות את כנס הענק, שמהווה מוקד עלייה לרגל לאלפי משפחות מהקהילה. המעמד צפוי להתקיים במתכונתו המקורית בבנייני האומה בירושלים במהלך שלושת ימי ההגבלה, סמוך לחג השבועות.

למרות דחיית המעמד הפיזי, החליטו העסקנים לבצע את חלוקת המלגות כבר עכשיו, כדי להקל על האברכים בהוצאות החג הכבדות.

השנה, המהלך בוצע במתכונת דיגיטלית מלאה, מה שאפשר העברה מהירה וישירה של הפעימה הראשונה והמרכזית ללא צורך בהגעה פיזית או המתנה לכינוס המרכזי. יתרת התשלום ותוספות המלגה צפויות לעבור לאברכים עם קיום המעמד לפני חג השבועות.

בקהילה מציינים כי הצעד נועד להבטיח רציפות בתמיכה הכלכלית דווקא בתקופה זו, שבה יוקר המחיה והוצאות ערב החג מעיקים על משפחות האברכים. המהלך התקבל בסיפוק רב בקרב בני הקהילה, שחששו כי דחיית הכנס תוביל לעיכוב בקבלת המענק הכספי.

עוד דבר מציינים, כי עצם חלוקת המלגות מתבצעת כסדרה וללא קשר לקיום האירוע, מתוך הבנה לקושי הכלכלי ולצורך של האברכים בסיוע המיידי לקראת חג המצות. כאמור, האירוע עצמו יתקיים במועד מאוחר יותר, ככל שהמצב הביטחוני יאפשר זאת.