כיכר השבת
בצל המצב הביטחוני

המעמד נדחה, המלגות חולקו | אלפי אברכים יוצאי בוכרה קיבלו את המענק לחג

בשל המצב הביטחוני, המעמד המיוחד ליוצאי בוכרה שהיה אמור להתקיים בפסח נדחה לשלושת ימי ההגבלה • העסקנים החליטו לא להמתין לכנס ובימים האלו העבירו את המלגות ישירות לחשבונות הבנק של אלפי האברכים • כל הפרטים (חרדים)

2תגובות
הכינוס של יוצאי בוכרה בשנת תשפ"ה (צילום: יעקב כהן)

אלפי אברכים בני תורה יוצאי קהילות בוכרה הופתעו לגלות בימים האחרונים את המלגה השנתית בחשבון הבנק שלהם, זאת למרות דחייתו של מעמד "כתר תורה" המסורתי שנערך מדי שנה בחול המועד פסח.

בשל המצב הביטחוני והמגבלות הקיימות, הוחלט בתיאום עם הגורמים הרלוונטיים לדחות את כנס הענק, שמהווה מוקד עלייה לרגל לאלפי משפחות מהקהילה. המעמד צפוי להתקיים במתכונתו המקורית בבנייני האומה בירושלים במהלך שלושת ימי ההגבלה, סמוך לחג השבועות.

למרות דחיית המעמד הפיזי, החליטו העסקנים לבצע את חלוקת המלגות כבר עכשיו, כדי להקל על האברכים בהוצאות החג הכבדות.

השנה, המהלך בוצע במתכונת דיגיטלית מלאה, מה שאפשר העברה מהירה וישירה של הפעימה הראשונה והמרכזית ללא צורך בהגעה פיזית או המתנה לכינוס המרכזי. יתרת התשלום ותוספות המלגה צפויות לעבור לאברכים עם קיום המעמד לפני חג השבועות.

בקהילה מציינים כי הצעד נועד להבטיח רציפות בתמיכה הכלכלית דווקא בתקופה זו, שבה יוקר המחיה והוצאות ערב החג מעיקים על משפחות האברכים. המהלך התקבל בסיפוק רב בקרב בני הקהילה, שחששו כי דחיית הכנס תוביל לעיכוב בקבלת המענק הכספי.

עוד דבר מציינים, כי עצם חלוקת המלגות מתבצעת כסדרה וללא קשר לקיום האירוע, מתוך הבנה לקושי הכלכלי ולצורך של האברכים בסיוע המיידי לקראת חג המצות. כאמור, האירוע עצמו יתקיים במועד מאוחר יותר, ככל שהמצב הביטחוני יאפשר זאת.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

הצטרפו עכשיו לקבוצת העידכונים של כיכר השבת

עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
ביקשו יותר מדאי פרטים והרבה ראו בזה הערמת קשיים.ורבים וטובים לא הגישו בקשות. או ישבו שעה להגיש בקשה ולא עלה בידם וחבל.
יואל ירושמי רחמננוף
לא נכון שקרן
אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות חרדים:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר