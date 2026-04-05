בזמן 'שפוך חמתך'

ליל שימורים? פשיטת ענק של פורצים ברמת שלמה בזמן הסדר: "נזק עצום"

מכת מדינה בלב ירושלים, בזמן שבני המשפחות חגגו את ליל הסדר אצל ההורים - פורצים פשטו על שכונת 'רמת שלמה' • למעלה מ-10 דירות נפרצו בשיטה זהה, כספות נתלשו, נשק ותחמושת נגנבו ונזק עצום לרכוש • התושבים זועמים: "אנשי הביטחון לא עושים כלום, הפכנו למערב פרוע" (חרדים)

שוטרים בשכונת רמת שלמה בירושלים (צילום: ארכיון - יונתן זינדל, פלאש 90)

שוק בשכונת רמת שלמה בירושלים: בעוד אלפי בתי ישראל הסבו לשולחן הסדר ב"ליל שימורים", כנופיית פורצים מאורגנת ניצלה את היעדרות התושבים וביצעה פשיטה נרחבת וחסרת תקדים על למעלה מ-10 יחידות דיור בשכונה.

ממידע שהגיע ל'כיכר השבת' עולה כי הפורצים פעלו בשיטתיות מבהילה. נראה כי נערך סיור מקדים בשכונה כדי לסמן את הבתים שבעליהם יצאו לחגוג את החג מחוץ לביתם, אצל הורים או ילדים.

ברגע שבו הסבו בני ישראל סביב שולחן הסדר, החלו הפורצים במלאכתם. הם פשטו על הדירות, זרעו הרס רב וגנבו כל הבא ליד, תכשיטים יקרי ערך, כלי כסף, סכומי כסף מזומן ודרכונים.

החלק המדאיג ביותר באירוע הוא התעוזה והציוד של הפורצים. בכמה מהדירות הצליחו הגנבים לתלוש כספות כבדות מהקירות, בתוכן הוחזקו בין היתר כלי נשק ותחמושת השייכים לתושבים המחזיקים בהם ברישיון. גניבת הנשק מעלה חשש כבד כי הציוד יגיע לידיים עוינות, מה שהופך את האירוע הפלילי לאירוע עם השלכות ביטחוניות חמורות.

בשיחה כואבת ל'כיכר השבת', מספרים תושבי השכונה על התחושות הקשות באישון ליל החג: "חזרנו מהסדר ומצאנו חורבן. הבית היה הפוך, הזכרונות היקרים ביותר שלנו נעלמו. הנזק הוא עצום, גם כספית וגם נפשית".

התושבים לא חוסכים בביקורת כלפי מערך האבטחה המקומי: "זה לא מקרה ראשון, יש גל פריצות בלתי פוסק ברמת שלמה בתקופה האחרונה. אנחנו מרגישים מופקרים. אנשי הביטחון של השכונה פשוט לא עושים כלום, איפה הם היו כשעשר דירות נפרצו בזו אחר זו?".

הוגשה תלונה רשמית במשטרה וחוקרי המז"פ הגיעו לזירות השונות כדי לאסוף ממצאים. נכון לעכשיו, במשטרה מציינים כי אין קצה חוט שיוביל למעצר החשודים, והמצוד אחר הכנופיה נמשך.

בשלב זה, התושבים קוראים לציבור לגלות ערנות יתרה ולהקפיד על נעילת בתים והתקנת אמצעי מיגון, גם בימי החג.

הכותרת גובלת באפיקורסות. כפירה וזלזול בדברי חכמים. יהודים מאמינים גם כשלא תמיד זה נראה לעיניים. ליל שימורים הוא ליל שימורים, גם אם פרצו לבית ברמת שלמה.
יוסף
אז במקום לקלל ולהתעצבן בוא תסביר לנו מה זה ליל שימורים כדי שנוכל לבדוק זאת מול מציאות
מוטי
קצת קשה לבוא בתלונות לאנשי הביטחון, בזמן שתושבי השכונה מסרבים להתגייס ולהפוך לחלק מאנשי הביטחון
איש יהודי
מה זה הכותרת הזאת?????????????
יהודי שבהלם
זה מזעזע
לבכות

