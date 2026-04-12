החיפושים בנתניה, הלילה

במהלך הלילה (בין שבת קודש לראשון) נמשכו החיפושים אחר הצעיר בן ה-17 שנעדר ביום שישי לאחר שטבע בחוף צאנז בנתניה.

עם אור ראשון, צוות צוללי זק"א נכנס למים בתיאום עם השיטור הימי ושאר הכוחות, בניסיון לאתר את הנעדר. במהלך הלילה בוצעו סריקות נרחבות לאורך החוף, תוך הסתייעות ברחפנים, אמצעים טכנולוגיים מתקדמים.

האבא הגר"ש שפיגל בשיחה עם הכוחות בשטח

חיים אוטמזגין מפקד היחידות המיוחדות בזק"א מסר אמש: "לאחר הערכת מצב משותפת עם המשטרה וכוחות החירום, אנו נערכים לחידוש החיפושים בזירה. במהלך הלילה נבצע סריקות לאורך החוף, ובאור ראשון נחדש את הצלילות תוך הפעלת כלל האמצעים והיכולות, במטרה לאתר את הנעדר בהקדם האפשרי".

בתוך כך, במקביל, מצבו של אחיו של הנעדר, בחור ישיבה בן 21, מוסיף להיות קשה והוא מאושפז בבית החולים.

כזכור, הטביעה הכפולה אירעה בצהרי יום שישי. מדובר בשני נערים שנקלעו למצוקה במים. צוותים רפואיים הכוללים חובשים ופראמדיקים של מד"א, לצד מתנדבי איחוד הצלה, הגיעו במהירות למקום ומצאו את בחור הישיבה הצעיר כשהוא מחוסר הכרה לחלוטין.

הצוותים החלו מיד בהענקת טיפול רפואי מציל חיים ובביצוע פעולות החייאה אינטנסיביות, בניסיון לייצב את מצבו של האח שחולץ. במקביל החלו החיפושים אחר האח הצעיר - ואלו נמשכים עדיין.

התפללו עבור האחים אברהם ישעיהו בן שושנה ויששכר דוב בן שושנה.

