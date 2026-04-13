שלושה צעירים בני 21 נעלמו במכתש הקטן | מאמצים לאיתורם

המכתש הקטן ( צילום: Mendy Hechtman/Flash90 )

יחידת חילוץ ערבה הוזעקה הבוקר (שני) לאזור המכתש הקטן לאיתור שלושה מטיילים בני 21 שנעלמו במקום מאז אמש.

על פי המידע שקיבלו צוותי היחידה, הקשר האחרון עם המטיילים היה בשעות הלילה אמש ואז נותק. ההערכה היא כי המטיילים סטו מהשביל, כעת, הצוותים בשטח נעזרים ברחפנים להמשך הסריקות בתקווה למצוא את השלושה בריאים ושלמים.

החיפושים במעיין ( צילום: כבאות והצלה )

אמש, בזמן שכוחות החירום וההצלה ממשיכים בחיפושים אחר בחור הישיבה שטבע בחוף צאנז בנתניה, כאשר במקביל הרופאים נלחמים על חיי אחיו בבית החולים, עם ישראל התבשר על טביעתו למוות של בחור ישיבה במעיין בנגב.

בצל הפסקת האש עם איראן: מועצת הרבנות בהחלטה מיוחדת וחריגה מישאל לוי | 10:49

בסמוך לשעה 17:00 צוות מוסק של יחידת להבה, בראשות מפקד היחידה, עשו את דרכם למעיין עין עקב, בעקבות דיווח על נעדר, שעל פי האינדיקציות ככל הנראה טבע במעיין.

הצוות, שכלל צוללים של היחידה, אשר מוסמכים לצלילות איתור וחיפוש נעדרים, פעלו במשך מספר שעות במעיין שגובהו כשש מטרים, עד שלבסוף התקבלה הבשורה הנוראה כי צוללי כבאות והצלה איתרו במעיין את הנער שנעדר, והוא ללא רוח חיים.

כונני זק"א הגיעו גם הם לזירה והחלו בסריקות נרחבות. "עם הדיווחים על נער כבן 17 תושב מרכז הארץ שנעדר במעיין עין עקב ונותק עימו הקשר, צוות מתנדבים הגיע למקום. כעת יחד עם מתנדבי זק"א נוספים אנו מלווים את המשפחה ודואגים להם ברגעים קשים אלו", מסרו.