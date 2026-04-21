במעלות קדושים: מאות השתתפו בעצרת "יזכרם" בבית שמש

העצרת, ביוזמת עיריית בית שמש ומחלקת קהילות צעירות, הפכה בשנים האחרונות לנקודת מפגש משמעותית עבור הציבור החרדי בעיר. השנה היא התקיימה על רקע תקופה ביטחונית מורכבת וכואבת במיוחד עבור הקהילה המקומית שספגה אובדן כבד לא מכבר, ותחושה של אחדות, הזדהות וחיזוק רוחני ליוותה את המשתתפים לאורך כל הערב.

אל האולם הגיעו משפחות שכולות, רבנים, חיילים, בני ישיבות ותושבים מכלל הקהילות החרדיות בעיר. כולם התכנסו יחד לרגעים של תפילה, התייחדות וזיכרון, באווירה תורנית, בלב אחד, בקבלת הדין והכרת הטוב לאחינו שמסרו את נפשם.

האירוע החל בדברים קצרים ואמירת פרקי תהילים יחד. במהלך הערב שולבו קטעי שירה וחזנות ווקאליים בביצוע הזמר אוהד מושקוביץ, לצד הקרנת סרטוני זיכרון לנופלים בני העיר.

בין המשתתפים והנושאים בדברים היו הרב הראשי הרב דוד לאו, הרב מנחם בומבך, ראש ישיבת המדרשה החסידית בביתר ויו"ר מוסדות נצח ישראל, הרב עקיבא המניק, ראש ישיבת חיי עולם, והרב כרמי גרוס, ראש ישיבת "נתיבי התורה" ורב קהילות האנגלוסקסים, אשר נשא דברים בשפה האנגלית.

ראש העיר, שמואל גרינברג, התייחס לייחודו של המעמד:

"אנחנו זוכרים את הנופלים לא רק מתוך כאב, אלא מתוך מחויבות להמשיך לבנות כאן חיים של תורה, ערכים וערבות הדדית".

יוזם האירוע, המשנה לראש העיר מוטי לייטנר, הדגיש את משמעות הזיכרון במסורת היהודית: "זיכרון ביהדות הוא לא רק רגש, הוא מחייב לפעול. אנחנו לא מתכנסים רק כדי להיזכר, אלא כדי לקחת את הזיכרון ולהפוך אותו לעשייה".

הטקס כלל קטעי וידאו, דברי זיכרון ושירה ווקאלית ברוח ימי ספירת העומר. הקהל ליווה את הערב בשירה שקטה ובתחושת התכנסות עמוקה.

רגע השיא הגיע באמירת הקדיש בהשתתפות בני המשפחות השכולות. את הקדיש של סיום מסכת תמיד אמר הרב מיכאל פלטשר, רב בית הכנסת ברמת בית שמש א'. לצד זאת נשמעו דברי תורה ומשניות מפי חניכי ארגון הנוער "התקבצו" שעל ידי איחוד בני הישיבות התיכוניות, געצי דוידוביץ, שסיים מסכת תמיד, ועקיבא דויטש ודניאל ליברמן שאמרו משניות.

עוד נטלו חלק במעמד הרב יעקב הייבר, רב קהילה ברמת בית שמש א' ממוסדות נצח ישראל. הקהל כולו עמד על רגליו באמירת "קל מלא רחמים", וברגעים של דממה ואחדות ענו מאות המשתתפים יחד "אמן".

אירוע "יזכרם" ממשיך לבסס את מקומו כאחד ממוקדי הזיכרון הבולטים עבור הציבור החרדי, תוך שהוא משלב בין זיכרון לאומי לזיכרון יהודי, בין הנצחה לעילוי נשמה, בין תפילה לעשייה.