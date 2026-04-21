את זה לא יראו לכם | האברך החסידי ריגש את מחוז ירושלים בשירת 'התקווה'

בזמן שבתקשורת הכללית עסוקים בציד משקפות ובהשחרת המגזר החרדי, בטקס יום הזיכרון הרשמי של מחוז ירושלים עלה לבמה אברך חסידי, תושב העיר בשם מוטי כהן וסחף את הקהל בשירתו •  צפו בתיעוד שמוכיח כי אהבת ישראל חזקה מכל כותרת מסיתה (חרדים)

מוטי כהן מרגש בשירתו (צילום: באדיבות המצלם)

בעוד שבשוליים יש מי שמחפשים בכל פינה תיעודים שישרתו את נרטיב הפילוג וההסתה נגד המגזר החרדי, המציאות בשטח כפי שנראתה היום במחוז ירושלים מספרת סיפור אחר לגמרי.

במהלך טקס יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל שנערך במחוז ירושלים, עלה לבמה מוטי כהן, אברך חסידי תושב העיר, וביצע קטעי שירה מרגשים שהותירו את הקהל פעור פה. בקולו מלא הרגש הצליח כהן לחבר את כלל המשתתפים לאווירת היום, תוך שהוא מקדש שם שמיים ושם המגזר ברבים.

שיאו של האירוע נרשם בסיומו, כאשר כהן נצפה מוביל את שירת ההמנון "התקווה" ('כל עוד בלבב פנימה'). המשתתפים בטקס נעמדו על רגליהם והצטרפו בשירה חרישית ונרגשת, ברגע של אחדות אמיתית שממעטים לראות על מסכי הטלוויזיה.

התיעוד הזה מגיע דווקא בימים בהם גורמים בשמאל הקיצוני ובתקשורת מנסים לנפח אירועים מקומיים, כמו פיזור אירוע צדקה בנס ציונה (בו כזכור צוין יום הזיכרון בתוך הכינוס), כדי להטיל דופי בציבור שלם.

"הגיע הזמן שיפרסמו גם את הצד הזה", אומרים משתתפים בטקס. "החרדים הם חלק בלתי נפרד מהכאב הלאומי, בשונה מכל מה שמנסים למכור לנו בחדשות".

