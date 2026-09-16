חיזוק ב-60 שניות בורא עולם לא יעזוב אותך לנצח • צפו בחיזוק היומי עם הרב יגאל כהן "חיזוק ב-60 שניות" ב'כיכר השבת' עם מזכה הרבים הפוסק הגאון רבי יגאל כהן, ראש מוסדות "יביע אומר" וחבר מועצת הרבנות הראשית - פינת חיזוק יומית קצרה ואקטואלית מתוך ספר "חובת הלבבות" • צפו (חרדים) כהכיכר השבת10:00 מקור מועדף בגוגלסמנו אותנו כמקור מועדף בגוגלעקבו ב-עקבו אחרינו ב -Google News בורא עולם לא יעזוב אותך לנצח • צפו בחיזוק היומי עם הרב יגאל כהן - צילום: שמעון ברדי10100:00/0:50בורא עולם לא יעזוב אותך לנצח • צפו בחיזוק היומי עם הרב יגאל כהן (צילום: שמעון ברדי)עוד באותו נושאהשם מגשים חלומות • צפו בחיזוק היומי עם הרב יגאל כהןכיכר השבת|15.09.26 הרב יגאל כהןביטחון בה'חובת הלבבותחיזוק ב-60 שניות 0 תגובותאין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.שליחת תגובה תוכן שאסור לפספס:בית הדין בשכונה החרדית: "אל תזמינו אותו לסעודות ותאפשרו לו להתפלל"חזקי שטרן|15.09.26"חשש לעבירה דאורייתא": פסק ההלכה של הראשון לציון על מנהג הכפרותישי כהן|15.09.26קיצוניים השתוללו בסליחות עם הפייטן אשר בן דוד וניתקו את החשמל | צפו בתיעודקובי ישראל|15.09.26אולי גם יעניין אותך:הגאון רבי ראובן אלבז נועד עם השר בן גביר ומועמדו ברשימה ובירכם בחמימות | תיעודחזקי שטרן|15.09.26דרמה וניצני שלום בגור: הסכם היסטורי נחתם בערב החג בין חסידות גור לקהילת הגר"ש אלתרחיים רוזנבוים|15.09.26התרגיל המבריק לגנב שנחשד בגניבת המחשב והתפילין מהחרדיחזקי שטרן|15.09.26
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