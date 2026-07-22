חיזוק ב-60 שניותביטחון בה' - גם בעניינים הרוחניים • צפו בחיזוק היומי עם הרב יגאל כהן"חיזוק ב-60 שניות" ב'כיכר השבת' עם מזכה הרבים הפוסק הגאון רבי יגאל כהן, ראש מוסדות "יביע אומר" וחבר מועצת הרבנות הראשית - פינת חיזוק יומית קצרה ואקטואלית מתוך ספר "חובת הלבבות" • צפו (חרדים)כהכיכר השבת | 10:00ביטחון בה' - גם בעניינים הרוחניים • צפו בחיזוק היומי עם הרב יגאל כהן - צילום: שמעון ברדיביטחון בה' - גם בעניינים הרוחניים • צפו בחיזוק היומי עם הרב יגאל כהן| צילום: צילום: שמעון ברדי10100:00/1:18עוד באותו נושאכך תזכה לשלוות הנפש • צפו בחיזוק היומי עם הרב יגאל כהןכיכר השבת|21.07.26הרב יגאל כהןביטחון בה'חובת הלבבותחיזוק ב-60 שניותהאם הכתבה עניינה אותך?כן (100%)לא (0%)סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגלעקבו אחרינו ב -Google Newsתוכן שאסור לפספס:טרגדיה: נפטרה האישה החרדית שנפצעה קשות בתאונה המחרידהכיכר השבת|21.07.26טרור של ביצים בשכונה החרדית: התעללות בהולכי רגל מתוך רכב חולףדניאל הרץ|21.07.26זעזוע בגני תקווה: חבר מועצה לשעבר גרש אברכים שאספו צדקה בערב תשעה באבחיים רוזנבוים|21.07.26 0 תגובותאין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.שליחת תגובהאולי גם יעניין אותך:מעוטפים בטליתות ובשלטי מחאה; מאות חסידי גור הפגינו מול ביתה של היועמ"שיתחיים רוזנבוים|21.07.26"השופט סולברג משתמש בכסאו השיפוטי כדי לחנך אותנו ואת הרבנים שלנו" | צפוישי כהן|21.07.26מצמרר: כך הפייטן אלחנן משמרתי ניחם את המשפחה שבתם טבעה בבריכהמישאל לוי|20.07.26
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