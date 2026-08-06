איך יש רשע שטוב לו? • צפו בחיזוק היומי עם הרב יגאל כהן

חיזוק ב-60 שניותאיך יש רשע שטוב לו? • צפו בחיזוק היומי עם הרב יגאל כהן"חיזוק ב-60 שניות" ב'כיכר השבת' עם מזכה הרבים הפוסק הגאון רבי יגאל כהן, ראש מוסדות "יביע אומר" וחבר מועצת הרבנות הראשית - פינת חיזוק יומית קצרה ואקטואלית מתוך ספר "חובת הלבבות" • צפו (חרדים)כהכיכר השבת | 10:00איך יש רשע שטוב לו? • צפו בחיזוק היומי עם הרב יגאל כהן - צילום: שמעון ברדיאיך יש רשע שטוב לו? • צפו בחיזוק היומי עם הרב יגאל כהן| צילום: צילום: שמעון ברדי10100:00/1:36עוד באותו נושאאתה אוהב את הקב"ה גם כשכואב? • צפו בחיזוק היומי עם הרב יגאל כהןכיכר השבת|05.08.26הרב יגאל כהןביטחון בה'חובת הלבבותחיזוק ב-60 שניותהאם הכתבה עניינה אותך?כן (100%)לא (0%)סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגלעקבו אחרינו ב -Google Newsתוכן שאסור לפספס:אחרי רצח בנה תלמיד הישיבה: האם השכולה לא ויתרה וקיבלה בשורהחזקי שטרן|05.08.26בעלות של מיליוני שקלים: כך חגגו יום הולדת 70 למיליארדר לב לבייב • צפואיציק אוחנה|05.08.26בשיא החום: חתנו הקנאי של האדמו"ר מבוהוש הלהיט את הרוחות נגד 'נתיבים'שאול כהנא|04.08.26 0 תגובותאין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.שליחת תגובהאולי גם יעניין אותך:אסונות בין הזמנים: הלווייה דומעת לתלמיד הישיבה שנהרג בתאונת טרקטורוןקובי ישראל|04.08.26בתום פעילות מאומצת: מאיר שער ז"ל שנהרג בתאונת טרקטורון שוחרר לקבורהחזקי שטרן|04.08.26כמה חרדים נכנסים בחוף אחד? | צפו בתמונות מהחוף הנפרד באשדודחזקי שטרן|04.08.26
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