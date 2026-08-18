על מי צריך להיות "חולה אהבה"? • צפו בחיזוק היומי עם הרב יגאל כהן - צילום: שמעון ברדי 10 10 0:00 / 1:00

על מי צריך להיות "חולה אהבה"? • צפו בחיזוק היומי עם הרב יגאל כהן | צילום: צילום: שמעון ברדי