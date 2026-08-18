חיזוק ב-60 שניות על מי צריך להיות "חולה אהבה"? • צפו בחיזוק היומי עם הרב יגאל כהן "חיזוק ב-60 שניות" ב'כיכר השבת' עם מזכה הרבים הפוסק הגאון רבי יגאל כהן, ראש מוסדות "יביע אומר" וחבר מועצת הרבנות הראשית - פינת חיזוק יומית קצרה ואקטואלית מתוך ספר "חובת הלבבות" • צפו (חרדים) כהכיכר השבת | 10:00 על מי צריך להיות "חולה אהבה"? • צפו בחיזוק היומי עם הרב יגאל כהן - צילום: שמעון ברדי10100:00/1:00על מי צריך להיות "חולה אהבה"? • צפו בחיזוק היומי עם הרב יגאל כהן| צילום: צילום: שמעון ברדיעוד באותו נושאלהתאהב בבורא עולם • צפו בחיזוק היומי עם הרב יגאל כהןכיכר השבת|17.08.26 הרב יגאל כהןביטחון בה'חובת הלבבותחיזוק ב-60 שניות 0 תגובותאין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.שליחת תגובה תוכן שאסור לפספס:במעמד מיוחד: הרב יגאל כהן הכריז על פתיחתו של בד"ץ "יגל ליבי"כיכר השבת|17.08.26ברגע האחרון: המתנדב שהסית נגד הפרמדיק החרדי נמלט מהצבעת הדחהדניאל הרץ|17.08.26איפה נחמן קינן? אחיו בריאיון מהשטח על החיפושים והתעלומה | צפו יוסי סרגובסקי|17.08.26אולי גם יעניין אותך:היום יוכרע הכח החרדי במפלגת הליכוד | אלפי חסידים משפיעים בפריימריז - לא כולם דרך רוזנבויםשאול כהנא|17.08.26אימה בעיר החרדית: הטיח את פניו ברכב והכה אותו עד שאיבד הכרה מישאל לוי|17.08.26באזור החרדי בעיר הנופש: פעוט בן שנה נדרס ברחוב - מצבו קשהמישאל לוי|16.08.26
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