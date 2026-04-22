כך תבחרו נכון את המסגרת לבנותיכם | יאיר אייפרמן, מנהל האגף לחינוך חרדי בעיריית ירושלים

אנו נמצאים בימים אלו בעיצומם של הליכי קבלת התלמידות למוסדות החינוך העל-יסודי.

מתוך היכרות מעמיקה דל כלל התהליך, ועל בסיס הניסיון שנצבר בשנים האחרונות מצאתי לנכון דווקא כעת לשתף אתכם בדברים המגיעים מעומק הלב.

מתוך אותן תובנות שאספתי מאינספור שיחות, פגישות, משאים ומתנים חוזרים ונשנים, אני רואה לעצמי חובה וזכות לחלוק עמכם, הורים יקרים, את המבט המקצועי והאישי על כל אלו.

כהורים, אין דבר שיקר לנו יותר מהעתיד של התלמידות שלנו. בלב של כל הורה בירושלים פועם רצון אחד בסיסי להעניק לבנותינו את החממה הכי טובה, את המקום שיבנה את אישיותה וישמור על עולמה הרוחני ויקדם במקסימום את לימודיה.

המירוץ של ימי הרישום הוא עדות מרגשת לכך שאצלנו החינוך הוא מעל הכל, אני מעריך מעומק הלב כל הורה שרואה בחינוך ביתו את פסגת שאיפותיו ועושה רבות למען מטרה נעלה זו.

מתוך הניסיון הרב אני מבקש להציע נקודה מהותית למחשבה עמוקה. לפעמים, מתוך הרצון להעניק את המיטב, אנחנו נוטים להתמקד במיתוג ובשם של מוסד הלימודים שהינו ערך בפני עצמו אך שוכחים על הדרך ש"הכי טוב" הוא מושג אישי מאוד. ראיתי לא פעם תלמידות נפלאות, עם לב זהב וכישרונות ברוכים, שחוו קושי רק בגלל שהתקבלו למוסד כזה או אחר שאינו תואם את רמתן הלימודית או את סגנונן הרגשי או האישי.

כשמתבגרת מוצאת את עצמה במקום שבו היא צריכה להילחם בכל יום כדי לעמוד בקצב הן הלימודי והן החברתי, כשהיא מרגישה פחות טובה מחברותיה רק בגלל פערים שלכאורה ניתן להשיגם – היא משלמת מחיר יקר.

היא אולי לומדת במקום מרשים אבל בתוך תוכה היא עלולה להרגיש חוסר הצלחה אולי אף חוסר מימוש עצמי. אני פונה אליכם מתוך הסתכלות אמיתית נטולת אינטרס, הסתכלו על הנשמה של ביתכם. תשאלו את עצמכם באופן השורשי איפה היא תהיה מובילה? איפה היא תפרח ותחזור הביתה עם עיניים נוצצות?

אגף החינוך בעיריית ירושלים רואה בעצמו שותף מלא למסע הזה שלכם. אנחנו נמצאים שם ברקע, דואגים לכל תלמידה באופן הנדרש ומלווים את המוסדות בתהליכים הנדרשים אך חותרים למינימום האפשרי בהתערבות שאינה נדרשת .

יחד עם זאת, אני מאמין כי המפתח להצלחת התלמידה טמון בחיבור טבעי ונכון בינה לבין הסמינר. הניסיון מלמד שהדרך הטובה ביותר עבור תלמידה להתחיל את שנותיה הבוגרות היא מתוך קבלה מרצון ובחירה משותפת של ההורים והמוסד יחד.

השאיפה שלנו היא לא להגיע למקומות של התערבות חיצונית, אלא לאפשר לכל תלמידה למצוא את מקומה הנכון מתוך דיאלוג והבנה. קבלה שבאה מתוך התאמה אמיתית מעניקה לתלמידה תחושת שייכות וביטחון ששום "סידור" חיצוני לא יכול לתת.

לכן, אני פונה אליכם בפן האישי והאמיתי בהתייחס לתהליכים של ימים אלו יעשו בשיתוף פעולה הדוק עם מוסדות החינוך ולחפש את המקום שבו הבת שלכם תהיה רצויה ואהובה מלכתחילה.

ולסיום, אני מבקש לפנות אליכם, מנהלי ומנהלות הסמינרים. אתם נושאים על כתפיכם עול כבד של אחריות ציבורית, ואנו באגף עומדים לימינכם ומעריכים את מסירותכם. אך בימים אלו, אנא, זכרו את הנפשות הטהורות שיושבות וממתינות בכליון עיניים לתשובה.

מאחורי כל טופס וכל שם עומדת תלמידה עם לב פועם, עם תקוות ועם חששות.

כולנו יודעים כי צלקות שנושאים בילדות ובגיל ההתבגרות בגלל תהליכים כאלה ואחרים, עלולות להישאר ככתם לכל החיים. אנו מחויבים, כולנו יחד, למנוע עד כמה שניתן מצבים של עוגמת נפש ואי-ודאות הפוגעים בנפשן העדינה של התלמידות.

אני קורא לכם לנהוג ברגישות יתרה, להשתדל להשיב בהקדם האפשרי במאור פנים, ולזכור שבסופו של דבר שהשליחות המשותפת של כולנו היא לוודא שכל תלמידה תמצא את הבית החינוכי המדויק עבורה.