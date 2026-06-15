הרב אנגלרד בשמחה ( צילום: Yakir Asaraf )

שמחת חתונה היא תמיד מעמד נשגב, אך האורחים שהשתתפו בשבוע שעבר בחתונתו של מאור אסרף, לא נותרו עם עין אחת יבשה. בין המברכים שעלו תחת החופה, נראתה דמותו של הרה"ג ר' מנחם מנדל אנגלרד, מחשובי רבני חסידות באבוב בארץ הקודש המתגורר בירושלים. הרב אנגלרד, ששמו נחקק בלבבות כלל ישראל לאחר שאיבד את שני בניו, הבחורים משה ויהושע זצ"ל, באסון מירון הנורא, הגיע במיוחד כדי לסגור מעגל מצמרר ומרגש שנולד מתוך השכול והאחדות.

מאחורי המעמד המרומם עמד סיפור אישי יוצא דופן שהחל לפני מספר שנים, בימים האפלים שלאחר האסון במירון בו קיפחו את חייהם מ"ה קדושים. יקיר אסרף, חברו הקרוב של החתן, משחזר בשיחה נרגשת את הרגע שבו הכל התחיל: "כשקרה האסון במירון, הרגשנו זעזוע עמוק. הרגשנו שהאסון הזה הוא של כולנו, של כל עם ישראל בלי קשר למגזרים", מספר אסרף. "בלי להכיר לעומק את החברה החרדית או את הניואנסים, החלטנו מאור ואני שאנחנו לא יכולים לעמוד מן הצד. הנענו את הרכב, נסענו לשכונה החסידית בירושלים ונכנסנו לבית משפחת אנגלרד כדי לנחם את המשפחה על האובדן הבלתי נתפס". השניים, שהגיעו מהעולם הכללי, נכנסו בחשש מסוים לבית האבלים המלא במנחמים חרדים, אך מהר מאוד החששות התפוגגו והתחלפו באהבת ישראל טהורה. "דרוס כל דוס, הם אויבי המדינה": סערת העיתונאי שקרא לפגוע בחרדים דניאל הרץ | 14.06.26 סערה בצפת: חסידי סאטמר שהגיעו לשבת התעמתו עם תושבים חילונים נחמן שטרנהרץ | 14.06.26 לדברי יקיר, בני המשפחה והנוכחים קיבלו אותם בחום פתאומי יוצא דופן. הם הובלו פנימה והושבו ממש בסמוך לאב השכול, הרב אנגלרד. הרב הביט בשני הצעירים, הקשיב להם, והתרגש עמוקות מהמחווה הספונטנית. "אני שמח מאוד לראות אתכם פה, אתם מחזקים אותי בצורה בלתי רגילה", אמר להם אז הרב אנגלרד מתוך השבר הגדול. הוא הישיר אליהם מבט והוסיף משפט שנחרט בליבם: "תדעו לכם, שכמו שאתם באתם מרחוק כדי לנחם אותי באבלי, אני ארצה להיות בשמחות שלכם בעתיד. אל תשכחו להזמין אותי".

הרב אנגלרד בשמחה - צילום: Yakir Asaraf הרב אנגלרד בשמחה | צילום: צילום: Yakir Asaraf 10 10 0:00 / 0:28

השניים יצאו מהמפגש כשהם נרגשים ומזועזעים מגדולת הנפש, והבטיחו לעצמם באותו רגע שביום מן הימים, כשיקימו את ביתם, ההבטחה הזו לא תישאר באוויר.

וכך, תחת חופתו של מאור, הרגע הגדול הגיע וההבטחה מימי השבעה קוימה במלואה. הרב אנגלרד ורעייתו הרבנית לא שכחו את הבטחתם, עשו את הדרך לאולם השמחות והשתתפו באופן מלא בשמחה. הרב אף כובד בברכה תחת החופה, כשהוא מברך את החתן הטרי מכל הלב.

במהלך האירוע, שיתף יקיר אסרף את הסיפור המלא בפני מאות המשתתפים ההמומים. עם סיום החופה, נרשמו רגעים מרגשים כאשר רבים מהאורחים, מכל גווני הקשת, ניגשו אל הרב אנגלרד, לחצו את ידו בהתרגשות וביקשו להתברך מפיו.

"הנה, הרגע הזה הגיע", סיכם יקיר אסרף בהתרגשות עצומה. "מאור עמד מתחת לחופה ולצידו הרב והרבנית אנגלרד, מברכים אותו, שמחים בשמחתו האמיתית ורוקדים סביבו בשמחה פורצת גבולות".

את דבריו חתם במילים המהדהדות שאמר לו הרב באותו מפגש ניחומים היסטורי, מילים שמקבלות משמעות כפולה ומכופלת דווקא בימים אלו: "מי כעמך ישראל".