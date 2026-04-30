כיכר השבת
"אנחנו במלחמה"

השר אלקין מזהיר: "חיזבאללה יודע על ההילולה במירון; פיקוח נפש דוחה הילולה"

השר זאב אלקין, חבר הקבינט, התייחס בראיון באולפן 'כיכר השבת' לסערת הגבלות ההילולה במירון: "חיזבאללה לא אידיוט, הוא מכוון למתקנים שעל ההר. עם כל הצער - אנחנו במלחמה" | צפו (חרדים)

השר אלקין על ביטול ההילולה במירון

השר זאב אלקין, חבר הקבינט המדיני-ביטחוני והשר במשרד האוצר האמון על שיקום הצפון, התייחס בראיון מיוחד באולפן 'כיכר השבת' לביטול או הגבלת הילולת הרשב"י במירון בל"ג בעומר.

במענה לביקורת הציבורית על המתווה המסתמן והגבלות פיקוד העורף, הבהיר אלקין כי בראש סדר העדיפויות עומדת השמירה על חיי אדם. "אפשר לזעום על הממשלה שרוצה להגן על אזרחי מדינת ישראל שרוצים לעלות למירון," אמר השר אלקין. "רובם תומכי ח"כ פרוש ואחרים, אבל חייהם יקרים לנו ואנחנו לא רוצים לסכן אותם."

השר אלקין הסביר כי הממשלה פועלת למציאת נוסחת איזון, אך הדגיש כי המילה האחרונה היא של גורמי הביטחון: "מחפשים מתווה שפיקוד העורף יהיה רגוע לגביו, כזה שהוא מסוגל להגן בו על האנשים, כדי כן לקיים אירוע כמה שאפשר – ומצד שני לא לסכן חיי אדם".

השר זאב אלקין באולפן 'כיכר השבת' | הריאיון המלא
במהלך הראיון, התייחס השר לסיכון הממשי שנשקף מהארגון הטרור מצפון: "חיזבאללה לא אידיוט, הוא יודע איך הוא יכול להזיק לנו. הוא מודע לכך שיש הילולה, וכולנו יודעים שבהר מירון יש מתקנים צבאיים אסטרטגיים שחיזבאללה מכוון אליהם באופן קבוע".

את דבריו חתם בקביעה נחרצת: "אני חושב שקריטי לקיים את הנחיות פיקוד העורף. עם כל הצער שיש, אין מה לעשות – אנחנו במציאות של מלחמה. פיקוח נפש דוחה הילולה במירון".

חיזבאללהמירוןל"ג בעומרזאב אלקין

5
חברים הוא צודק לחלוטין אמור להיות מובן מאליו לכל שתו״מ
חרדי
4
צודק מאוד אל תגידו לא ידענו ואל תחפשו אטראקציות שבו ללמוד תורהה אין חובה גדולה מכך זו סגולה למגור הצרות
מייקל
3
תפסיקו להתעמר בלומדי התורה! תנו להם ללמוד, אנחנו צריכים את תפילתם לפני הקב"ה
מנחם
2
לפני כשבוע היה חגיגה רצינית של 15000 איש דרוזים בצפון - איש לא דיבר על כך איש לא טען שזה מסוכן וחיזבאללה לא ידע על האירוע אבל פה לא מפסיקים לדוש להתווכח מעל כל במה אפשרית ומודיעים לחזבאללה פה תירו פה ביום הזה והזה לו הכל היה בשקט בלי מהומות חיזבאללה לא היה יודע על כלום
מעניין למה
1
במילה אחת בחרתם למפלגות החרדיות שבעד הממשלה וקיבלתם לעג בפנים הגיע הגיע הזמן בבחירות הבאות המפלגות החרדיות ידעו עם מי יש להם עסק הציבור כולל החרדי ישפוט אותם כעונש
יהודי אמיתי

