השר זאב אלקין, חבר הקבינט המדיני-ביטחוני והשר במשרד האוצר האמון על שיקום הצפון, התייחס בראיון מיוחד באולפן 'כיכר השבת' לביטול או הגבלת הילולת הרשב"י במירון בל"ג בעומר.

במענה לביקורת הציבורית על המתווה המסתמן והגבלות פיקוד העורף, הבהיר אלקין כי בראש סדר העדיפויות עומדת השמירה על חיי אדם. "אפשר לזעום על הממשלה שרוצה להגן על אזרחי מדינת ישראל שרוצים לעלות למירון," אמר השר אלקין. "רובם תומכי ח"כ פרוש ואחרים, אבל חייהם יקרים לנו ואנחנו לא רוצים לסכן אותם." השר אלקין הסביר כי הממשלה פועלת למציאת נוסחת איזון, אך הדגיש כי המילה האחרונה היא של גורמי הביטחון: "מחפשים מתווה שפיקוד העורף יהיה רגוע לגביו, כזה שהוא מסוגל להגן בו על האנשים, כדי כן לקיים אירוע כמה שאפשר – ומצד שני לא לסכן חיי אדם".

במהלך הראיון, התייחס השר לסיכון הממשי שנשקף מהארגון הטרור מצפון: "חיזבאללה לא אידיוט, הוא יודע איך הוא יכול להזיק לנו. הוא מודע לכך שיש הילולה, וכולנו יודעים שבהר מירון יש מתקנים צבאיים אסטרטגיים שחיזבאללה מכוון אליהם באופן קבוע".

את דבריו חתם בקביעה נחרצת: "אני חושב שקריטי לקיים את הנחיות פיקוד העורף. עם כל הצער שיש, אין מה לעשות – אנחנו במציאות של מלחמה. פיקוח נפש דוחה הילולה במירון".