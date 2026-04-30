כולן מעצבות גרפיקה. את מספרת סיפור.

יש רגע שבו אדם עוצר מול מודעה, שלט, או מוצר - ומשהו בפנים מחליט. לפני שהמחשבה הגיעה, לפני שההיגיון הצטרף - כבר הייתה תחושה.

מי יצרה אותה? מעצבת.

לא זו שידעה להפעיל תוכנה. זו שהבינה שצבע מסוים יוצר אמון, שרווח לבן יוצר נשימה, שסדר אלמנטים מספר סיפור לפני שנקראת מילה אחת.

תקשורת חזותית היא לא מקצוע של טכניקה בלבד. זו החכמה לדעת מה בני אדם מרגישים כשהם רואים - ולהשתמש בזה בדייקנות ובאחריות.

ודווקא בעידן שבו כולם יכולים ללחוץ "צור תמונה" - מי שיודעת לחשוב חזותית היא זו שעושה את ההבדל.

בצלאל השלוחה החרדית עם תכנית יוקרתית שמלמדת בדיוק את זה - מהיסוד ועד לחזית.

תואר B.Des בתקשורת חזותית הוא הכשרה מקיפה שנוגעת בכל עולמות העיצוב הגרפי: טיפוגרפיה, עיצוב לדפוס, מיתוג, צילום, וידאו, איור, קומיקס, UX/UI ועיצוב בתנועה. לא קורס אחד ולא שניים - שפה חזותית שלמה, מהיסוד ועד לחזית הטכנולוגיה.

הסגל מורכב ממרצים המובילים בשדה העיצוב בארץ ובעולם שמביאים איתם את העולם האמיתי לכיתה.

הלימודים מתקיימים בקמפוס ייעודי לנשים ונערות בגבעת שאול בירושלים, עם סדנאות מאובזרות בציוד החדשני ותשתית שנבנתה כדי שהיצירה תגיע לרמות גבוהות. לצד הצוות האקדמי - נמצא צוות חרדי מקצועי שמלווה את כל המסע, מהמפגש הראשון.

יותר מ-200 בוגרות סיימו עד היום. הן לא מחכות להזדמנויות - הן פותחות סטודיו, מובילות מחלקות עיצוב, עובדות בחברות הייטק ובמשרדי מיתוג מהשורה הראשונה. הן יצאו עם סל כלים רחב, ועם שם שפותח דלתות.

מערך המלגות מותאם אישית - שכר לימוד, חונכות, מעורבות חברתית - כדי שהשיקול הכלכלי לא יהיה מה שיעצור אותך.

הכישרון כבר יש לך. בצלאל יתנו לך את הדרור לעוף.

