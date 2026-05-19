בדרכו לישיבה: נער בן 15 נפגע מרכב בירושלים ופונה במצב בינוני

הולך רגל נפגע מרכב פרטי ברחוב אבא הלל סילבר • צוותי איחוד הצלה ומד"א העניקו טיפול רפואי בזירה | פונה לבית החולים הדסה עין כרם (חדשות חרדים)

נער בן 15 נפצע הבוקר (שלישי) באורח בינוני כתוצאה מפגיעת רכב פרטי ברחוב אבא הלל סילבר בירושלים. הנער, שהיה בדרכו לישיבה, קיבל טיפול רפואי מצוותי החירום בזירה ופונה לבית החולים הדסה עין כרם.

האירוע התרחש בשעות הבוקר המוקדמות, כאשר הנער חצה את הכביש בדרכו לישיבה. על פי הדיווחים הראשוניים, רכב פרטי פגע בו במהלך החציה, וגרם לו לחבלות ופציעות בדרגות שונות.

אהרון בן הרוש ואופיר בוסאני, חובשים בכירים באיחוד הצלה שהגיעו ראשונים לזירה, מסרו: "הענקנו סיוע רפואי ראשוני בזירה להולך הרגל שסובל מחבלות ופציעות כתוצאה מפגיעת רכב פרטי. לאחר מכן הוא פונה לבית החולים הדסה עין כרם במצב בינוני ויציב".

מדוברות מד"א נמסר כי בשעה 07:49 התקבל דיווח במוקד 101 על הולך רגל שנפגע מרכב ברחוב אבא הלל סילבר. חובשים ופראמדיקים של מד"א העניקו טיפול רפואי ופינו לבית החולים הדסה עין כרם נער בן 13 במצב בינוני עם חבלות בראש ובבטן.

