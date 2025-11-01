אין אדם בארץ שלא ראה בימים אלו בתקשורת את פנייתו המרגשת של החטוף בר קופרשטיין ששב מן השבי: "בואו תניחו איתי תפילין! כשהייתי בשבי היה לי חלום שהמוני אנשים יניחו יחד תפילין כאן בכיכר החטופים. בואו והגשימו את החלום יחד איתי..".

מהיכן הגיע לבר חלום שכזה? נראה לנו שאנו מכירים את תחילת הסיפור…

לפני כשנה וחצי, בעיצומה של מלחמת 'חרבות ברזל', הקים מרכז חב"ד בתל-אביב, יחד עם הוריו של בר – טל וג'ולי היקרים ובתיאום עם מטה החטופים, את דוכן התפילין אולי המפורסם ביותר בארץ – "בר תפילין" לזכותו של בר, ולהשבתו יחד עם שאר החטופים.

לאורך שנה וחצי הופעל הדוכן בקביעות על ידי שלוחי חב"ד בתל אביב וקשה לחשב כמה אלפי יהודים הניחו תפילין בדוכן זה לאורך התקופה, ועל כמה אנשים השפיע הדוכן לקיים מצוות ולהתפלל לזכות החטופים.

הדוכן היה ה"לב היהודי" הפועם של הכיכר והיו בו עלוני התהילים האישיים של כל חטוף וערכות נרות שבת לנשים וילדות – כשהכל נעשה לזכותו של בר. לא פלא הוא שבהיותו בשבי הרגיש עמוק בנשמתו את אלפי המצוות והנחות התפילין שנעשו לזכותו, וחלם לראות זאת במוחש ולהפגין זאת לעיני כל..

ביום שישי האחרון, חלומו התגשם!

מחזה נפלא ומרגש התרחשה בערב שבת קודש, פרשת לך לך בכיכר החטופים כאשר אלפי יהודים נענים לבקשתו של בר ובאים בהמוניהם להנחת תפילין המונית מתוך הודאה לה' יתברך.

שליח הרבי, הרב יוסף גערליצקי, ובנו הרב מנדי גערליצקי, רב שכונות הצפון החדש, נשאו דברים באירוע ובר ביקש להודות על הפעילות של שלוחי הרבי ותלמידי ישיבת חב"ד שהגיעו גם היום לכיכר לסייע בהנחת התפילין לכל האלפים הנרגשים ששמחו ליטול חלק בקידוש השם הגדול ובקיום המצווה החשובה.