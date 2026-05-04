עמוד ההוראה הגאון רבי יצחק זילברשטיין פתח הערב (שני) את שיעורו השבועי בביהכ"נ 'המרכזי' ברמת אלחנן, והתייחס ליום ל"ג בעומר, ולכך שהשנה בעקבות המצב הבטחוני לא ניתן לעלות לציון הרשב"י במירון.

"ב"ה הגענו ליום מאד גדול, ל"ג בעומר", פתח הרב זילברשטיין, "יום שמסוגל לכל מיני דברים טובים, חז"ל מאד משבחים את היום הזה, ואת כל אלה שיודעים להתפלל ביום הזה, ולעשות מעשים טובים ביום הזה, חז"ל מאד משבחים אותם.

"אנחנו היום נמצאים במצב שאומות העולם לא כולם איתנו, יש הרבה שהם נגדנו על הגדול ביותר, אנחנו אבל סומכים על הקב"ה, ומתכוונים בתפילות שיעלו מעלה מעלה בעזרת השם, ולזכות לסגולות המיוחדות שהקב"ה הנחיל לנו ליום הזה, ל"ג בעומר".

כאן חשף הרב זילברשטיין התבטאות מפעימה ששמע מחמיו: "תמיד היו נוסעים למירון, היום אין מירון, זה לא דבר פשוט, שמעתי פעם ממו"ח מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל, שאלתי אותו אם נוסע למירון, ואמר לי משפט חריף: "למה אני צריך ללכת למירון? רשב"י בא אלי...", כזה פסוק חריף...

"והוסיף מורי חמי זצ"ל: "מה אתה שואל אותי שאני אלך למירון, מה פתאום, אני מנצל כל רגע ללימוד תורה, ובמקום שאני אלך אליו, הוא בא אלי"...

בעודו מסיים ומסביר את דברי חמיו כי "רבי שמעון בר יוחאי מגיע למי שלומד את התורה שלו, לזה התכוין הרב אלישיב, אני לומד את התורה שלו, הוא בא אלי לשמוע איך אני לומד את זה".