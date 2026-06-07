דקה מבית ההוראההאם צריך לטבול כלים חשמליים? • צפוהגאון רבי נחום נוסבכר, מראשי ישיבת "שער התלמוד", בפינת הלכה חדשה ב'כיכר השבת' - "דקה מבית ההוראה", על-פי פסקיו של הגאון רבי עמרם פריד | ובפינה היומית: האם צריך לטבול כלים חשמליים? • צפו (יהדות)הנהרב נחום נוסבכרכיכר השבת | 13:00האם צריך לטבול כלים חשמליים? • צפוהאם צריך לטבול כלים חשמליים? • צפו10100:00/2:24דרמה במחסום המנהרות: הבלשים עקבו אחרי האברך - ועצרו אותו במחסוםכיכר השבת|12:43בכסף מלא ובסדר קניין: בית הדין מכר את המחלה של המקובל - לגויחיים רוזנבוים|05.06.26• לפינות הקודמת של "דקה מבית ההוראה" - לחצו כאןעוד באותו נושאחידה לשבת קודש: האם ילד יכול לעשות טבילת כלים? • צפוהרב נחום נוסבכר|05.06.26הרב עמרם פרידטבילת כליםהרב נחום נוסבכרהלכה בדקהדקה מבית ההוראההאם הכתבה עניינה אותך?כן (100%)לא (0%)סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגלעקבו אחרינו ב -Google Newsתוכן שאסור לפספס:עימות חריג מחוץ לכלא 10: הנגד באזהרה חריפה לאנשי הפלג הירושלמיחזקי שטרן|05.06.26ספר תורה שרוי בצער • על שמו של מלך יהודה: השם הקדוש שנוסף למקובל מטבריהחיים רוזנבוים|05.06.26מפגינים שחררו עצור מתוך הניידת; העירייה האשימה את היועמ"שיתחזקי שטרן|05.06.26 0 תגובותאין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.שליחת תגובהאולי גם יעניין אותך:במושב תירוש; על סוס אביר ושטיח אדום, כך התקבל אסיר עולם התורה ששוחרר מהכלאחיים רוזנבוים|04.06.26הראשון לציון חתם: הכרעה בגירושין וניכור הורי תוך 7 ימיםדניאל הרץ|04.06.26שערורייה בחוף הים: הצעירים מבני ברק שהטריפו את חוף גורדון באופנועים | צפוקובי רוזן|04.06.26
0 תגובות