ערב חג השבועות זמן מתן תורתנו, אירח חבר מועצת הרבנות הראשית ומגדולי מזכי הרבים בדורנו, הגאון רבי יגאל כהן, ראש מוסדות 'יביע אומר' בבני ברק, את מתנדבי ארגון זק"א למפגש מיוחד של חיזוק, הערכה והוקרה.

המפגש המרומם נועד להעלות על נס את פועלם של המתנדבים העוסקים במלאכת הקודש של חסד של אמת לאורך כל השנה, ובפרט בתקופה המאתגרת שעוברת על עם ישראל בשנתיים ומחצה האחרונות.

בפתח המעמד המרגש, הציג מנכ"ל זק"א הרב צבי חסיד בפני הגר"י כהן את היקף העשייה האדיר של המתנדבים, הפועלים בנחישות ובמסירות בזירות הקשות ביותר. המנכ"ל שיתף את הגר"י במורכבויות הנפשיות המלוות את המתנדבים ואת הציבור בכלל בעקבות אירועי המלחמה האחרונה, והעלה את הצורך הדחוף במתן ליווי מקצועי ורוחני לאנשים המתמודדים עם משקעים נפשיים כבדים.

בדבריו, הדגיש המנכ"ל את החשיבות הקריטית בזיהוי מוקדם של מצוקות רגשיות, וביקש מנאמן ביתו של הגר"י כהן, הרב שמעון ברדי, כחלק מפעילותו הענפה בבית הרב למען כלל ישראל, לפעול כי הגאון רבי יגאל כהן יעשה שימוש נרחב בכוח השפעתו הרבה - כדי לעודד את מי שחש שקשה עליו המשא, לפתוח את סגור ליבו ולשוחח על הקושי, מתוך הבנה שדיבור ושיתוף הם המפתח למניעת הידרדרות למצבים של חוסר אונים וייאוש.

הגר"י כהן שהאזין בקשב רב לדברים, כמו גם לתיאורים הקשים, פתח בדברי חיזוק למתנדבים. "גם אם לא הייתי כהן, אני לא יודע אם הייתי מסוגל לעשות את הדברים המיוחדים כל כך שאתם עושים", אמר בהתרגשות. הגר"י כהן הרחיב על המעלה העצומה של העוסקים בכבוד המת ובשמירה על כבודם של ישראל, וציין כי פעילותם היא התשובה המוחצת לכל המקטרגים.

"אתם המתנה של עם ישראל", אמר הגר"י כהן, "בכל מקום שבו אתם פועלים, אתם יוצרים קידוש שם שמיים שאין כדוגמתו, לא רק בתוך עמנו אלא מול העולם כולו, שרואה את המסירות היהודית שאין לה אח ורע".

הגאון רבי יגאל כהן התייחס בהרחבה לסוגיית החוסן הנפשי וציין כי דווקא מתוך האמונה והביטחון בה', ישנה חובה גמורה לשמור על הנפש. הוא שיתף את הנוכחים ביוזמות שונות המתקיימות במסגרת מפעלות מוסדות 'יביע אומר' למען חיזוק הנפש והענקת כלים להתמודדות עם קשיים רגשיים, והדגיש כי פנייה לעזרה היא ביטוי של עוצמה ולא של חולשה, וקרא לעודד פעילויות מעצימות עבור מתנדבי זק"א.

במפגש השתתף גם רב המכון הלאומי לרפואה משפטית, הרב אשר לנדאו, שסיפר לגר"י כהן על שיתוף הפעולה ההדוק עם מתנדבי זק"א בין כותלי המכון ועל הערך המוסף שהם מביאים עימם בשמירה על ההלכה והרגישות הנדרשת.

בסיום המפגש, הרעיף הגר"י כהן מברכותיו על ראשי הארגון והמתנדבים, ואיחל להם שיזכו להמשיך במלאכת הקודש מתוך בריאות הגוף והנפש, וכי זכות החסד הגדול תעמוד להם ולבני משפחותיהם להתברך בכל מילי דמיטב.