קשרים של אמת: מסביב לשולחנות היצירה בחדר הקרמיקות, כאשר כל אחת מהמשתתפות אוחזת בכלי חמר ייחודי שעיצבה במו ידיה, ניכרה ההתרגשות הגדולה. הכלים הללו, שנוצרו השבוע באירוע הסיכום של פרויקט "חברותות" מבית "שלובות", ביטאו את החוויה העמוקה של חצי שנה אינטנסיבית, שבה נשברו חומות של בדידות ונרקמו קשרים ששינו חיים.

אל רגע השיא הזה הגיעו המשתתפות לאחר מסע שנועד להעניק לנערות ובוגרות עם תסמונת דאון קשר משמעותי, עמוק ויום-יומי עם בנות גילן. עבור עמותת "שלובות", החורטת על דגלה את שימור מגורי הבנות לאחר גיל 21 בבתי הוריהן, הפרויקט היווה נדבך נוסף במעטפת החברתית והרצף שאותו היא מעניקה לבנות לאורך כל השנה.

במהלך חצי השנה האחרונה, לכל בת עם תסמונת דאון הוצמדה "חברותא" - מתנדבת מסורה מעמותת "שלובות" שיחד איתה יצאה למסע של למידה וחוויה. פעם בשבוע, נפגשו החברותות ללמידה משמעותית של נושאים כמו שמירת הלשון או הלכות שבת ברמה מותאמת ומונגשת, כשהעמותה מספקת את כל המעטפת הלימודית והטכנית.

לצד הלמידה, הפרויקט שם דגש עצום על הפן החברתי וההפוגתי. פעם בשבועיים נהנו החברותות ממפגש מונחה שכלל יציאות משותפות, סיורים, שוברים לקפוצ'ינו ולאייס קפה בבתי קפה, ואף יציאות משותפות לתפילה בכותל המערבי. פעם בחודש, נערך מפגש שיא משותף לכלל הבנות והמתנדבות השותפות בפרויקט בתוך ה"בית של שלובות". המפגשים החודשיים הללו היוו פלטפורמה תוססת של גיבוש ושמחה, וכללו פעילויות מרתקות כמו התנסות במשקפות VR מציאות מדומה, פעילויות יצירה סביב שולחנות, משחקי קופסא חברתיים וסעודת אמנים מרכזית ומרוממת שנערכה בט"ו בשבט, בליווי כיבוד עשיר.

עם כל בכירי תעשיית המוזיקה | תיעוד מחתונת הזמר שימי וייס איציק אוחנה | 14:47

מאחורי הקלעים של הפרויקט עמד מערך ליווי ובקרה מקצועי. לאורך כל התקופה, רכזות הפרויקט עקבו מקרוב אחר כל חברותא, קיימו שיחות עומק קבועות עם המשפחות, עם הבנות ועם המתנדבות, וזאת כדי לוודא את איכות העשייה ושהפעילות מתנהלת על הצד הטוב ביותר. פעם בשבוע נערכו פגישות צוות למעקב ונערכו משובים מקיפים. המשובים שהגיעו מהורי הבנות היו מדהימים; ההורים סיפרו בהתרגשות על קשרים משמעותיים שנבנו, על קפיצת מדרגה באיכות השיח והתקשורת שנהייתה לבת שלהם, והביעו רצון עז שהפרויקט המדהים הזה יימשך.

ההשקעה הגדולה בפרויקט החלה כבר בנקודת הזינוק שלו. בתחילת הפרויקט נערך עבור המתנדבות ערב פתיחה מושקע ביום חמישי בלילה, שכלל סדנת אילתור ברגע, חלוקת מתנות וכיבוד עשיר של "ליל שישי". כל מתנדבת קיבלה שקית ממותגת ואישית הנושאת את שם הבת אליה היא שובצה, ובה פרטים מלאים, חוברות הלימוד, שוברי מתנה ושי קטן. בהמשך אף יהנו המתנדבות מטיול שווה ומושקע שנערך במיוחד עבורן כאות הוקרה על נתינתן.

אירוע הסיכום המרגש של הפרויקט נערך בחדר קרמיקות. במפגש זה ישבו הבנות והמתנדבות יחד ועיצבו כלי קרמיקה ייחודיים. כל אחת מהמשתתפות יצרה כלי המבטא בצורה אומנותית את החוויה העמוקה והאישית שלה מהפרויקט, והתוצרים המדהימים שיקפו את עוצמת החיבור שנבנה בחודשים האחרונים.

מעמותת "שלובות", המובילה את חזון השילוב והרצף החברתי בתוך הקהילה, תוך שימור מגורי הבנות בבית הוריהן והענקת מעטפת חברתית מלאה, נמסר כי "אחד האתגרים הגדולים ביותר הניצבים בפני הבנות, בעיקר בשעות הפנאי ולאחר גיל 21 עם סיומן של מסגרות החינוך הפורמלי, הוא יצירת קשרים חברתיים אמיתיים, איכותיים, כאלו שאינם מבוססים רק על טיפול או השגחה. מתוך הצורך הבוער הזה להביא לבנות קשר משמעותי, עמוק ויום-יומי עם בנות ללא מוגבלות, נולד פרויקט "חברותות". המשובים המרגשים שקיבלנו מההורים במהלך חצי השנה האחרונה מוכיחים עד כמה פריצת הדרך הזו הייתה נחוצה, ואנו נחושים להמשיך, להרחיב ולהעמיק את המיזם הייחודי הזה גם בעתיד".

הגב' מרים גאנצפריד, רכזת הפעילות ב"שלובות", סיכמה: "היה מרגש לראות את החיבור השבועי בין הבנות למתנדבות. לא התפשרנו על שום פרט - ואנו גם רואים את התוצאה: הקשרים הללו, שרבים מהם הופכים לקשר משמעותי וארוך טווח גם לאחר סיומו הרשמי של הפרויקט, הם נדבך נוסף במעגלים החברתיים שאנו בונים לבנות שלנו".