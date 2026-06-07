דירות נופש מדהימות עם נוף לכנרת החל מ־1.1 מיליון ₪

הפרויקט מוקם מעל מלון לשימור שיעבור פיתוח מחדש ( צילום: יח"צ )

מחירי הדירות בפרויקט מתחילים סביב 1.1–1.3 מיליון ₪ בלבד, כאשר בשלב ההשקה מוצע מתווה תשלומים של 20/80 – כלומר הון עצמי נמוך יחסית בשלב הראשוני, והיתרה עם קבלת המפתח.

הפרויקט מוקם מעל מלון לשימור שיעבור פיתוח מחדש, ויכלול דירות עם נוף פתוח לכנרת, לצד חדר כושר, שטחים משותפים, שירותי ניהול ומתחם ברמה מלונאית מלאה. אחד היתרונות המרכזיים בפרויקט הוא מודל הניהול: בעלי הדירות יוכלו לבחור האם להשתמש בנכס בעצמם, או להעביר אותו לניהול חברת הניהול של המלון, שתטפל בהשכרה, בתפעול ובאירוח השוטף. באמצעות אפליקציה ייעודית ניתן לעקוב אחר תפוסות, הכנסות וימי השכרה, ואף לחסום תאריכים לשימוש אישי - כלומר: הרוכשים נהנים גם מגמישות שימוש – דירה שניתן גם להחזיק כהשקעה וגם להשתמש בה לסופי שבוע וחופשות פרטיות מול הכנרת.

על פי נתוני הלמ"ס, תפוסת המלונות באזור עומדת בשגרה על כ-75%, המתרגמים ל-22 לילות בחודש ומשקפים הכנסה ממוצעת של כ-22,000 ₪. גם בתקופות מאתגרות של מלחמה, בהן ירדה התפוסה לשפל של כ-30%, הפרויקט שומר על פעילות של לפחות תשעה לילות בחודש, המניבים הכנסה של כ-9,000 ₪. נתונים אלו מדגישים את חוסנו של הנכס, כאשר בשוק מעריכים כי עם התאוששות ענף התיירות, דירות נופש במיקומים מבוקשים סביב הכנרת צפויות לשוב ולייצר ביקושים גבוהים מצד תיירות פנים וחוץ.

בשלב זה משווקות יחידות ראשונות בלבד במחירי השקה, לפני עליית מחירים בשלבי ההמשך של הפרויקט!

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