ראש הממשלה, בנימין נתניהו, ביקש מח"כ יצחק גולדקנופף, יו"ר 'יהדות התורה', ומהאיש החזק בגור, מוטי בבצ'יק, להשאיר מאחור את העימות הפומבי והחריף בניהם.

ל'כיכר השבת' נודע כי במהלך הפגישה הדרמטית והחשאית בין נתניהו לגולדקנופף ובבצ'יק, נתניהו פנה לשניים וביקש לפתוח דף חדש ביחסים: "צריכים לאחד את הגוש, להשאיר הכל מאחור".

אלא שבבצ'יק ענה לנתניהו: "מה שחשוב לציבור החרדי זה חוק הגיוס, אחרי זה נדבר". נתניהו הדגיש לשניים כי "חייבים אחדות כדי להגיע לניצחון של גוש הימין בבחירות הקרובות".

כזכור, אמש נחשף לראשונה ב'כיכר השבת' כי בבצ'יק וגולדקנופף נפגשו עם נתניהו במשרד ראש הממשלה בירושלים והשיחה בין הצדדים נמשכה דקות ארוכות.

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במהלך השיחה התבטא גולדקנופף: "אנחנו פרשנו כי הבטחתם לרבי מגור את חוק הגיוס ולא עמדתם בהבטחה, אנחנו מחכים שתעמוד במילה שלך", נתניהו השיב בתמיהה: "אתם רוצים שנעביר את החוק עכשיו".

כמו כן, במהלך השיחה פנה גולדקנופף לנתניהו: "ככה לא מתנהגים בין חברים, למה דרשת שיפטרו את בבצ'יק ממשרד השיכון?". נתניהו השיב: "אני לא דרשתי שיפטרו אותו".

גורם בלשכת ראש הממשלה שנחשף לדבר הפגישה אמר ל'כיכר השבת': "הופתענו מהפגישה הזו, הצמד הזה לא דרך פה תקופה ארוכה מאוד, זה אירוע משמעותי שהם נפגשים עם רה"מ אחרי חודשים ארוכים של נתק כלפי חוץ".